快訊

總統府欲派代表參加柯文哲父親告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

高教危機／6年流失5千大學專任師 薪資死魚價難敵挖角

iPhone持續充電100%「超傷手機」縮短電池壽命 專家曝最佳方法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯爸告別式 陳水扁未受訪 花籃文字曝感念柯爸原因

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
陳水扁送到柯文哲父親告別式上的花籃寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！陳水扁叩謝。」記者王駿杰／攝影
陳水扁送到柯文哲父親告別式上的花籃寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！陳水扁叩謝。」記者王駿杰／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，包括台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統陳水扁等多個政黨知名人物送花籃到場弔唁，陳水扁參加完公祭、未接受採訪隨後離開，他送的花籃寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至。」

柯文哲今天在公祭場合時面向大家表示，「各位親友，非常謝謝大家今天來送我爸爸最後一程，各位在我最困難的時候來幫忙，謝謝大家，請大家放心，不管遇到什麼困難，我還是會克服，如果有機會，我會再跟大家一一說謝謝。」隨後在「阿北加油」聲中，由警力戒護下離開。柯妻陳佩琪則在柯文哲上車前高呼「政治干預司法，司法迫害人權」。

前總統陳水扁、馬英九與立法院長韓國瑜等人參與公祭，陳水扁、馬英九隨後並未對外發言，隨即離去。不過，陳水扁所送的花籃到場弔唁，短短幾句寫下對柯爸的感念。花籃寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息！陳水扁叩謝。」

前總統馬英九到柯文哲父親告別式上致意後，對外未發言即離去。記者王駿杰／攝影
前總統馬英九到柯文哲父親告別式上致意後，對外未發言即離去。記者王駿杰／攝影

爸爸 陳水扁 馬英九

延伸閱讀

柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

影／柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

影／告別式媒體問希望柯文哲待久一點？柯媽：不是我決定

相關新聞

總統府欲派代表參加柯爸告別式 陳智菡證實：柯家婉拒

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發2月17日病逝，享耆壽94歲，今天告別式，柯文哲獲准奔喪，多名政要也出席。但傳出總統府原本也...

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

影／柯爸告別式 陳水扁未受訪 花籃文字曝感念柯爸原因

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，包括台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫、立法院長...

柯文哲車隊遇車禍延誤25分鐘 壓線家祭前5分鐘抵達

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，戒護柯文哲奔喪的台北看守所車隊上午7時自北所出發，卻不料在高速公路上遇到車禍...

柯文哲家祭痛喊對不起父親！ 他哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家...

影／柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點55分抵達會場，由於景行廳的正門口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。