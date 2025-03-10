影／柯爸告別式 陳水扁未受訪 花籃文字曝感念柯爸原因

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，包括台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統陳水扁等多個政黨知名人物送花籃到場弔唁，陳水扁參加完公祭、未接受採訪隨後離開，他送的花籃寫著「由衷感念，柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至。」

柯文哲今天在公祭場合時面向大家表示，「各位親友，非常謝謝大家今天來送我爸爸最後一程，各位在我最困難的時候來幫忙，謝謝大家，請大家放心，不管遇到什麼困難，我還是會克服，如果有機會，我會再跟大家一一說謝謝。」隨後在「阿北加油」聲中，由警力戒護下離開。柯妻陳佩琪則在柯文哲上車前高呼「政治干預司法，司法迫害人權」。