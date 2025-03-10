【即時短評】沒錢開燈買衛生紙 有錢進行忠誠大調查？

陸委會發函要求銓敘部等單位，要求我國公職具結未領有大陸身分證或戶籍，日前已被質疑擴大法律解釋，引發公教人員反彈，如今連政府捐助財團法人也要含括在內；政府一面為總預算遭刪凍哭窮，一面拿雞毛當令箭要公務體系表忠，動機實為可議。

「公務人員任用法」第四條已明定各機關在任用前先查核公務員忠誠，陸委會再依兩岸人民關係條例規定要求公務體系再次自證，究竟是陸委會能力不足，才要各機關配合完成不具實質法律效力的具結，還是為大罷免前的抗中保台戲碼預先鋪墊？

具結書的做法始於網紅八炯揭露部分台灣人領有大陸身分證，讓陸委會行文各機關「加強宣導」。在總預算被刪凍之際，總府統停止夜間照明、監察院如廁要自備衛生紙，行政院各部會爭相喊窮，兩岸交流全面中斷後，功能盡失的陸委會於是將心力投入在清查全國公務員忠誠度，如此的資源分配運用，無疑是本末倒置。

如今政府將「忠誠大調查」擴及至公設財團法人，牽涉範圍更廣，以行政手段強制公務體系表態，營造對執政黨效忠的氛圍，已經引發寒蟬效應；現又將矛頭轉向附和中共言論的台灣藝人，為其處理兩岸關係的無能轉移焦點，種種舉措暴露出民進黨提前形塑抗中氛圍。

當民生經濟政策未見成效，民進黨就急於加深意識形態對立，為大罷免與明年九合一大選肆無忌憚地擾民，被稱作「綠色恐怖」，一點也不為過。