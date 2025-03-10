柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯文哲下車時，從原本傳出的戴戒具奔喪變成僅著囚服、未戴戒具，北所表示，這並非對柯文哲的禮遇，而是依羈押法相關規定，綜合所方戒護人力及現場情況評估後的決定。

北所今天共派出8位管理員，搭配2輛轎車、1輛廂型車組成戒護車隊，在柯文哲返回新竹奔喪。後來柯文哲步下廂型車時，被發現他未使用任何戒具。對此，北所說明，法規對於戒護被告的人數並無上限，一切均依所方對於維安、脫逃等等因素綜合考量，配以適當的戒護人力。

另外，依羈押法規定，戒護被告外出時，如認有脫逃、自殘、暴行之虞時，得施用戒具，但不得逾越必要之程度，甚至可運用科技設備，施以電子監控措施。基於北所今天以派出重兵戒護柯文哲奔喪，因此認為8名戒護人員，再加上現場警力及告別式工作人員，已足以確保現場安全無虞，因此未讓柯使用任何戒具。