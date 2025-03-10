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柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯文哲下車時，從原本傳出的戴戒具奔喪變成僅著囚服、未戴戒具，北所表示，這並非對柯文哲的禮遇，而是依羈押法相關規定，綜合所方戒護人力及現場情況評估後的決定。

北所今天共派出8位管理員，搭配2輛轎車、1輛廂型車組成戒護車隊，在柯文哲返回新竹奔喪。後來柯文哲步下廂型車時，被發現他未使用任何戒具。對此，北所說明，法規對於戒護被告的人數並無上限，一切均依所方對於維安、脫逃等等因素綜合考量，配以適當的戒護人力。

另外，依羈押法規定，戒護被告外出時，如認有脫逃、自殘、暴行之虞時，得施用戒具，但不得逾越必要之程度，甚至可運用科技設備，施以電子監控措施。基於北所今天以派出重兵戒護柯文哲奔喪，因此認為8名戒護人員，再加上現場警力及告別式工作人員，已足以確保現場安全無虞，因此未讓柯使用任何戒具。

柯承發2月17日病逝新竹台大，長子柯文哲因案羈押，半個多月都在台北看守所內，父喪期間未能隨侍在側，柯家人向北所提出申請，讓柯能在告別式當天送父親最後一程，柯文哲今天早上在7點離開北所，於戒護人員的陪同下，送父親最後一程，今天早上土城和新竹警方均實施維安交管，確保柯文哲奔喪安全。

民眾黨前主席柯文哲今在北所戒護下參加父親告別式，北所評估人力足夠維安，未讓柯戴上戒具。記者潘俊宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲今在北所戒護下參加父親告別式，北所評估人力足夠維安，未讓柯戴上戒具。記者潘俊宏／攝影

告別式 新竹 柯文哲

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