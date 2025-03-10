快訊

柯文哲離開父親告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

成年人交往未成年是真愛？律師：愛你好騙啦 300種方式讓他到「土城」

台鐵低級錯誤不斷 難忘「國營」2字奢言安全文化？

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

聯合報／ 記者王駿杰吳傑沐郭政芬／新竹即時報導
陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。記者潘俊宏／攝影
陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。記者潘俊宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

柯文哲今天在現場念祭文，悼念父親的貢獻，他在家祭時哽咽致詞表示，父親一直在等我，卻沒辦法隨侍在側，在獄中聽到父親過世消息，是我一生的遺憾。

在家祭的最後，柯文哲離去前，對著在場弔唁的親友，以及前總統陳水扁、馬英九等眾多政壇人士表示，非常謝謝大家來送我爸爸最後一程，因為在最困難的時候，請大家放心.... 如果有機會，再跟大家一一說謝謝。在場有支持者喊「阿北加油」，柯離去對在場人士鞠躬致謝說「好，謝謝大家」。

柯文哲致詞完後，柯美蘭在一旁落淚，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」，現場的支持者狂喊「柯文哲加油！」「都是司法迫害」，一度追著車喊「阿伯加油」。

柯文哲致詞完後，向現場參與的人員致謝，隨後離去。記者潘俊宏／攝影
柯文哲致詞完後，向現場參與的人員致謝，隨後離去。記者潘俊宏／攝影

司法 告別式 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲車隊遇車禍延誤25分鐘 壓線家祭前5分鐘抵達

出席柯父告別式 鍾東錦：一定要情義相挺 感謝柯文哲、柯媽幫忙

傅崐萁悼柯承發 他：培養柯文哲帶動民主浪潮 盼司法公正

柯文哲奔喪未戴戒具 神情肅穆進入告別式會場

相關新聞

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

柯文哲家祭痛喊對不起父親！ 他哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家...

影／柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點55分抵達會場，由於景行廳的正門口...

柯文哲車隊遇車禍延誤25分鐘 壓線家祭前5分鐘抵達

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，戒護柯文哲奔喪的台北看守所車隊上午7時自北所出發，卻不料在高速公路上遇到車禍...

柯建銘現身柯承發告別式 他憶與柯家淵源盼：柯文哲身體健康

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，今天在新竹舉行告別式。民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身，他表示今天是特別感謝柯父2...

柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯文哲下車時，從原本傳出的戴戒具奔喪變成僅著囚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。