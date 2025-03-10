柯文哲車隊遇車禍延誤25分鐘 壓線家祭前5分鐘抵達

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，戒護柯文哲奔喪的台北看守所車隊上午7時自北所出發，卻不料在高速公路上遇到車禍，車程整整延誤逾半小時，最後才在8點55分，壓線在9點家祭開始前抵達會場。

北所今天規劃3輛囚車，原定7時自北所出發，預計8點20分抵達告別式會場，在9點40分公祭開始前，就會讓柯文哲離開返回北所。據了解，稍早囚車隊在高速公路上遇到車禍使車程延誤，差點讓柯文哲來不及準時參加家祭。

柯承發2月17日病逝新竹台大，長子柯文哲因案羈押，半個多月都在台北看守所內，父喪期間未能隨侍在側，柯家人向北所提出申請，讓柯能在告別式當天送父親最後一程，柯文哲今天早上在7點離開北所，於戒護人員的陪同下，送父親最後一程，今天早上土城和新竹警方均實施維安交管，確保柯文哲奔喪安全。