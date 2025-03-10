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出席柯父告別式 鍾東錦：一定要情義相挺 感謝柯文哲、柯媽幫忙

聯合報／ 記者吳傑沐郭政芬／新竹即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天早上也到場，他接受媒體聯訪時說，柯文哲在他競選縣長期間幫了很多忙，做人要情義相挺，柯文哲給自己的啟發很多，尤其柯媽媽給他很多鼓勵，抱著感恩的心參加公祭。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天早上也到場，他接受媒體聯訪時說，柯文哲在他競選縣長期間幫了很多忙，做人要情義相挺，柯文哲給自己的啟發很多，尤其柯媽媽給他很多鼓勵，抱著感恩的心參加公祭。記者吳傑沐／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，今天預計將有1200名人員前來弔唁，苗栗縣長鍾東錦今天早上也到場，他接受媒體聯訪時說，柯文哲在他競選縣長期間幫了很多忙，做人要情義相挺，柯文哲給自己的啟發很多，尤其柯媽媽給他很多鼓勵，抱著感恩的心參加公祭。

鍾東錦表示，今天是柯承發老先生、柯文哲爸爸出殯的日子，他相信各政黨的重要人物都會來致意，今天苗栗也來了許多人，包含苗栗市長、苗栗代表會主席和民眾黨縣黨部主委，大家本來就是好朋友，尤其是柯市長在他競選期間，幫了許多忙，也給了很多指導，做人就應該是情義相挺，這時候致意，也展現出好朋友。

鍾東錦也說，柯文哲給自己的啟發很多，尤其柯媽媽給他很多鼓勵，抱著感恩的心參加公祭。至於是否有什麼話想對柯家人說？鍾東錦則表示節哀，「如果久病離開也是解脫」，而柯文哲這段時間剛好「不方便」，就會引起許多討論，而各界都伸出援手給予溫暖，表示台灣的人心還是溫暖的。

朋友 柯文哲 鍾東錦

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