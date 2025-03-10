傅崐萁悼柯承發 他：培養柯文哲帶動民主浪潮 盼司法公正

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發辭世，今天在新竹舉行告別式。國民黨立法院黨團總召傅崐萁現身致哀，他受訪表示，柯父對台灣民主貢獻卓著，他要身陷司法訴訟的柯文哲發聲，從起訴書內容來看，並未見到明確的犯罪證據；未來國民黨會繼續與民眾黨攜手合作，共同監督政府施政。

傅崐萁表示，今天他懷著非常不捨的心情來致送柯爸最後一程，柯爸這一生中對台灣民主有非常大的貢獻，尤其是培養了柯文哲，讓柯能夠把另外一個思維和民主浪潮，帶到台灣近代的政治發展上，讓民眾在藍綠兩黨中有另外一個新選擇。

傅崐萁說，柯文哲現在面臨司法訴訟，許多人都關心柯涉案的狀況，但目前為止，對於柯是不是有明確觸犯相關法律，從起訴書來看，並看不出有什麼實質證據，希望中華民國司法是皇后最後的貞操，最後裁決毋枉毋縱，將實際的證據拿出來，「有，絕對不要輕饒；但沒有，必須要還給柯主席一個清白。」

傅崐萁說，今天柯來致送柯爸最後一程，這是人之常情，畢竟在訴訟還沒有定讞前，對人權要特別保障，他相信司法是公正的，在沒有明確證據及三審定讞前，都還是無罪推定，希望柯文哲繼續加油，也希望柯媽能把身體養好，一切靜待撥雲見日，柯文哲奮戰到底，更需要柯媽有健康的身體，在背後給柯最大支持及溫暖支柱。

傅崐萁提到，在立法院，他們絕對不會氣餒，國民黨一定會跟民眾黨攜手同心監督政府施政，希望國家在透明的陽光下，施政都非常清楚、明朗，尤其現在台灣所處狀況非常危急，當台積電已經成為美積電，到底還有多少企業要出走？

他說，此時此刻希望大家要團結守護所有企業，像韓國人能夠守護三星一樣，讓台灣產業能得到政府和全民最大的支持，畢竟這是台灣人這40年來共同努力的成果、共同打拚累積的結晶，希望台灣所有產業都能夠根留台灣，不要再讓護國神山成為美國的聖山。