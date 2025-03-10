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柯建銘現身柯承發告別式 他憶與柯家淵源盼：柯文哲身體健康

聯合報／ 記者吳傑沐朱冠諭／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身告別式。記者吳傑沐／攝影
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身告別式。記者吳傑沐／攝影

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，今天在新竹舉行告別式。民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身，他表示今天是特別感謝柯父2016年在選舉的支持，雖然沒看到柯文哲，但希望他身體健康。

柯文哲和柯建銘過去曾有20年好交情，但2022年雙方因新竹市長選戰鬧翻，據了解柯家沒有發訃聞給柯建銘，不過柯建銘仍送一大盆蘭花到告別式現場，今日也出席致哀。

柯建銘受訪表示，柯的父親是柯氏宗親會的宗長，過往對於教育界貢獻和他的為人很少說話，總默默關心，今天特別來，感謝他2016年回來選舉時，他對自己的支持，不管如何，人死為大，理當送他最後一程，今天大家都用哀悼的心情參加，不於多談政治。

媒體詢問「過往與柯主席是二十多年的好朋友，與柯爸一起吃飯？」柯建銘回應，柯文哲的父母親都是新竹鄉親，過往在新竹很熟悉，且很有淵源，我的父親與他們很熟悉，大家總是新竹人，雖然最後與柯文哲的政治立場不同，不管如何，彼此互相尊重。

媒體再問「有否看到柯前主席？」柯建銘回應，沒有看到，實在很久沒看到他，希望他能身體健康。

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身告別式。記者吳傑沐／攝影
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身告別式。記者吳傑沐／攝影

柯建銘 柯文哲

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