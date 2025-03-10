快訊

柯文哲離開父親告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

成年人交往未成年是真愛？律師：愛你好騙啦 300種方式讓他到「土城」

台鐵低級錯誤不斷 難忘「國營」2字奢言安全文化？

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲父告別式柯建銘現身 他：感謝柯爸支持理當送最後一程

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬吳傑沐／新竹報導　
民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影
民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天也現身會場，強調柯爸柯承發是柯家宗長，2016年返回新竹參選時，柯爸默默支持他，應當來送宗長最後一程。

包括前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都會出席柯爸柯承發的告別式。今天早上柯文哲在上午8點55分，8名戒護人員陪同參加父親告別式，身著看守所服飾，但沒有帶戒具，進入靈堂參加家祭。

據悉，總統府原擬派代表到場致意，但遭到柯家人婉轉以「國家大事為重，不需要特地來」拒絕。柯建銘，先前送了一大盆白色蘭花給柯家人，並在告別式當天9點15分現身告別式現場。據悉，柯家並沒有直接發訃聞給柯建銘，但也並不是特別不發給他，當初柯家是向新竹市議會各議員發出訃聞，後來才發現柯建銘送了花來，不過並沒有特別過問。

民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影
民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影

民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影
民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影

告別式 柯建銘

延伸閱讀

柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

相信柯文哲清白！ 小草趕赴柯父告別式：台灣需第三勢力

告別式媒體問希望柯文哲待久一點？柯媽：不是我決定

「大罷免是民意所趨」柯建銘：賴總統令下鄉宣講 大家還看不懂？

相關新聞

影／柯文哲離開告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達會場，並於家祭念祭文弔念父親，他最後上台向現場參與人員致意，感謝在他最困難時，感謝各界的幫忙，他以後有機會，再跟大家致謝，柯文哲離開時，陳佩琪在柯文哲後面淚崩大喊「司法不公」。

柯文哲家祭痛喊對不起父親！ 他哽咽「獄中聽見父過世 是一生遺憾」

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點53分抵達現場參與家祭，柯文哲在家...

影／柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點55分抵達會場，由於景行廳的正門口...

柯文哲車隊遇車禍延誤25分鐘 壓線家祭前5分鐘抵達

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，戒護柯文哲奔喪的台北看守所車隊上午7時自北所出發，卻不料在高速公路上遇到車禍...

柯建銘現身柯承發告別式 他憶與柯家淵源盼：柯文哲身體健康

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，今天在新竹舉行告別式。民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早現身，他表示今天是特別感謝柯父2...

柯文哲奔父喪未使用戒具 北所：評估後無必要

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天舉行，台北看守所戒護柯文哲參加家祭，柯文哲下車時，從原本傳出的戴戒具奔喪變成僅著囚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。