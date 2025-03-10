柯文哲父告別式柯建銘現身 他：感謝柯爸支持理當送最後一程

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天也現身會場，強調柯爸柯承發是柯家宗長，2016年返回新竹參選時，柯爸默默支持他，應當來送宗長最後一程。

包括前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都會出席柯爸柯承發的告別式。今天早上柯文哲在上午8點55分，8名戒護人員陪同參加父親告別式，身著看守所服飾，但沒有帶戒具，進入靈堂參加家祭。

據悉，總統府原擬派代表到場致意，但遭到柯家人婉轉以「國家大事為重，不需要特地來」拒絕。柯建銘，先前送了一大盆白色蘭花給柯家人，並在告別式當天9點15分現身告別式現場。據悉，柯家並沒有直接發訃聞給柯建銘，但也並不是特別不發給他，當初柯家是向新竹市議會各議員發出訃聞，後來才發現柯建銘送了花來，不過並沒有特別過問。

民進黨立院總召柯建銘現身向柯爸柯承發告別式致意。記者吳傑沐／攝影