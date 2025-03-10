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大罷免會期藍綠推討好法案 學者：穩基層也助大罷免

聯合報／ 記者／林銘翰
中山大學榮譽教授廖達琪。記者劉學聖／攝影
中山大學榮譽教授廖達琪。記者劉學聖／攝影

立法院新會期開議，朝野競相提出討好法案，中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪表示，歷經前兩會期的憲政法案，還有總預算案相關爭議，本會期當然要提出民生法案，一方面是穩住基層支持者，另一方面也有助於大罷免的動員，寄望民生法案才能爭取更多選民認同。

廖達琪受訪表示，朝野政黨競相提出民生法案，主要還是為了爭取選民支持，尤其歷經國會改革等憲政法案，前兩會期幾乎沒有民生法案，再加上總預算案存有多項爭議，執政黨宣傳刪減預算波及民生，國民黨當然要推出有感政策，同時提醒執政黨回歸民生議題。

廖達琪指出，國民黨先是提出還錢於民，民進黨當然也要作出比較，因此在立法院形成互相競逐的局面，其中當然也牽涉所謂大罷免動員的能量，一方面是各自護盤，另一方面則有助於政黨動員，然而背後的原始目的，還是來自總預算案的僵局，雙方各自要捍衛政黨路線。

廖達琪說，罷免通過第一階段，隨即進入連署程序，人數需達原選舉區選舉人數百分之十以上，最後還要進入投票，動員能量都非常大，民進黨採取兵分多路，先在提議階段嚇唬人，目前藍綠兩黨在國會勢均力敵，因此都寄望於民生法案，想要爭取更多選民認同，不過罷免要走完三階段，未來的路還有很長，現在不是那麼明確。

罷免

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