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恐只能待半小時…柯文哲奔喪 「穿囚衣、手腳沒戴戒具」現身告別式

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柯文哲今奔喪 穿囚衣、「手腳沒戴戒具」現身告別式

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
柯文哲身穿囚衣、手腳沒戴戒具，在獄警的戒護陪同下，面無表情，未發一語，從報驗法醫室後方直接進景行廳參加家祭，前後不到一分鐘。記者郭政芬／翻攝
柯文哲身穿囚衣、手腳沒戴戒具，在獄警的戒護陪同下，面無表情，未發一語，從報驗法醫室後方直接進景行廳參加家祭，前後不到一分鐘。記者郭政芬／翻攝

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，柯文哲今天早上8點55分抵達會場，由於景行廳的正門口聚集許多媒體與民眾，柯文哲身穿囚衣、手腳沒戴戒具，在監所戒護人員陪同下，面無表情，未發一語，從報驗法醫室後方的冷凍室，直接進景行廳參加家祭，前後不到一分鐘。

柯承發2月17日病逝新竹台大，長子柯文哲因案羈押，半個多月都在台北看守所內，父喪期間未能隨侍在側，柯家人壓線提出申請，讓柯能在告別式當天送父親最後一程，柯文哲今天早上在7點離開北所，於戒護人員的陪同下，送父親最後一程，今天早上新竹警方在各地實施維安交管，確保柯文哲外出奔喪安全。

柯文哲下車時，身穿囚衣參加9點家祭，預計將於公祭前、9點40分離開。柯文哲原先預計在8點10分到場，原訂可在現場待約90分鐘，現場許多支持者在早上7點左右就到場，要陪同柯文哲一起來送父親最後一程。不過，柯文哲並未於原本的時間到場，由於傳出柯文哲只能待到公祭前，讓支持者直呼「很扯，居然只能停留半小時」。

告別式 新竹 柯文哲

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