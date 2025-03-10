相信柯文哲清白！ 小草趕赴柯父告別式：台灣需第三勢力

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聯合報／ 記者吳傑沐朱冠諭／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發告別式今天舉行，現場不少小草前來致哀。記者吳傑沐／攝影
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發告別式今天舉行，現場不少小草前來致哀。記者吳傑沐／攝影

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發2月17日病逝，今天在新竹舉行告別式。現場不少小草前來致哀，其中一位王姓大學生更是清晨6點從台中搭火車專程趕來。他表示帶著沉重的心情，特別來看柯前主席，但不希望看到柯帶著手銬、腳鏈，「台灣不是只有民進黨一個聲音而已。」

今日儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。不少政界代表、支持者都出席公祭，估計將有1200人到場。

王同學是台南人，目前在台中某大學就讀大二。他表示，自己懷著沉重的心情前來參加告別式，希望能見到柯文哲一面，同時他也不希望看到柯被上銬，因為這是柯爸的告別式，「我在高中時音樂老師曾說，人即使死亡，聽力仍然存在，所以我不希望柯承發先生會聽到手銬跟腳鐐的聲音。這樣家人才能和父親見最後一面，好好說些話。」

對於柯文哲涉案，王同學說，「在法院判定還沒出來之前，我們得先無罪推定，還是信任他的清白，不要說他一定有做什麼事情。這不只是台灣，每個國家都是無罪推定的。」

王同學也說，對於民眾黨的未來發展，他不擔心泡沫化，「我覺得不可能。1月11號那天，也有一堆小草去中正紀念堂支持。」他強調，「台灣不能沒有第三勢力，因為我們都需要有聲音。台灣不是只有民進黨一個聲音而已。」

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發告別式今天舉行，支持者王姓大學生清晨6點就從台中搭火車專程趕來。記者吳傑沐／攝影
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發告別式今天舉行，支持者王姓大學生清晨6點就從台中搭火車專程趕來。記者吳傑沐／攝影

告別式 柯文哲 民眾黨

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