柯文哲父告別式 政治人物送花籃、竹市警交管

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，其父柯承發病逝，今天舉行告別式，多個政黨知名人物送花籃到場弔唁，台灣民眾黨人員上午7時布置會場，新竹市警方派出多名警力到場協助交管、維安。

柯承發2月17日病逝，今天於新竹市生命紀念園區舉行告別式，預計上午9時舉行家祭、9時40分公祭儀式。

民眾黨新竹黨部主委李國璋向中央社記者表示，民眾黨幹部、志工上午7時許陸續抵達現場協助布置，也有許多支持者「小草」主動到場幫忙。

李國璋說，昨天中午後有許多政治人物致贈花籃到場，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟程、民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團總召傅崐萁，縣市首長則有台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、金門縣長陳福海、花蓮縣長徐榛蔚、新竹市長高虹安（停職中），以及前總統陳水扁等。

新竹市警察局日前接獲台北看守所函文請求支援柯文哲奔喪相關勤務，上午部署多名警力在會場周圍進行交管、安全維護。

柯文哲妻子陳佩琪日前替柯文哲向北所申請返家探視，希望能同意柯文哲在今天參加父親告別式。