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賴清德稱台不是棋子 她嘆：抱虎驅狼 與烏克蘭處境相近
台積電赴美加碼投資一千億美元，各界憂心台積電會不會變美積電？總統賴清德稱台灣是棋手非棋子。國民黨議員游淑慧在政論節目說，其實台灣與烏克難處境最相近的就是「抱虎驅狼」。美利用民進黨仇中，要求軍購及台積電赴美投資。
游淑慧說，現在台灣為驅走對面的狼，必須抱著美國這頭虎，但也很怕旁邊這隻老虎，隨時可能咬我們一口。
對比台灣語烏克蘭的處境，游淑慧說，美國利用俄烏戰爭現在跟烏克蘭要條件，美國駐軍烏克蘭，除了軍費、養美國大兵要烏克蘭出，美國還要求烏克蘭一半的稀土礦權利要交給美國，是50%不是20%、30%喔，這是美國跟烏克蘭開的條件。
至於美國跟台灣開的條件，游說，就是利用台海情勢的危機，利用民進黨的玻璃心、仇中心態，要求軍購、要求台積電，包括軍購開到占台灣GDP3%、約八千億元，要求台灣要去跟美國獨家買武器；還有台灣的命根子護國神山要到美國去投資，不是變成美積電，就是來買美國的爛攤子英特爾。
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