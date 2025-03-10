告別式媒體問希望柯文哲待久一點？柯媽：不是我決定
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，政壇重量級人士齊聚，包括前總統陳水扁、馬英九等人皆親自到場弔唁，場面莊重肅穆。今天早上6點40分，柯文哲的媽媽何瑞英神情哀戚，前往告別式的現場，現場媒體問「希不希望柯文哲待久一點？」柯媽停下腳步回「我沒辦法說什麼，不是我能決定的。」
柯家依循「喜喪」習俗，會場以粉色蓮花為主體布置，儀式低調而莊嚴。柯文哲獲准外出奔喪，預計今天上午也會到場參加家祭。何瑞英今天早上6點40分到現場，現場媒體不斷問柯媽「希不希望柯文哲待久一點，今天終於可以來看爸爸？」柯媽則停下腳步說「我不能說什麼，不是我決定的。」隨後未發言。柯文哲的妻子陳佩琪與兒子柯傅堯則於6點52分左右到場，未發一語、直接進入會場。
今天柯爸告別式政壇重量級人士齊聚，包括前總統陳水扁、馬英九等人皆親自到場弔唁。柯文哲預計會參加家祭，至9點40分離開，北所則會安排8位人員戒護柯文哲。
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