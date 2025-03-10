柯爸告別式5點媒體聚集 柯文哲預計8點10分到場參加家祭

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發的告別式今天在新竹市立殯儀館景行廳舉行，今天清晨5點，現場就有不少媒體在場等候，據了解，柯文哲上午8點10分預計會在景行廳後方停車場下車，且只會參加家祭，不會參加公祭。

今天柯爸告別式將有政壇重量級人士齊聚，包括前總統陳水扁、馬英九等人皆親自到場弔唁。柯文哲預計會參加家祭，至9點40分離開，北所則會安排8位人員戒護柯文哲。

柯爸告別式今天上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9點30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略。9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭，11點封釘、發引，11點30分羽化。