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台東縣長選舉／陳瑩：藍整合有問題 吳秀華：綠想太多

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東2026縣長選舉藍、綠對決態勢逐漸成形。民進黨立委陳瑩昨接受廣播專訪時說，將爭取下屆縣長提名，且稱藍營內部整合有些問題，「綠營機會是有史以來最好的一次」，遭已表態參選的國民黨議長吳秀華回擊，黨內無其他參選聲音。

據了解，民進黨前立委劉櫂豪5度參選縣長失利，去年欲拚立委連任卻在初選失利，退黨參選到底而落選，是否再捲土重來選縣長，他沒把話說死。至於被賴清德總統指派經營台東的立委莊瑞雄，莊也曾說支持陳瑩、自己當桶箍，綠營縣黨部也表示全力輔選陳瑩，一般認為莊選縣長機率不高。

前總統陳水扁昨於廣播節目專訪陳瑩，提及民進黨在台東、苗栗、花蓮還沒拿過縣長，時機應快到了，並詢問陳有無贏的策略與信心。陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，機會可說是有史以來最好的一次，國民黨內部整合有些問題，「看似1人參選，但有各路人馬，這是一個契機」。

陳瑩也感謝莊瑞雄認養台東，自己還替莊寫了「雄讚」這首歌跟著宣傳車四處播放；陳瑩說，大家都以為莊要選縣長，其實她寫歌是當煙霧彈，不希望對手太早注意到她。

被點名藍營內部整合有問題，兼任國民黨台東縣黨部主委的吳秀華回擊，「綠營會不會想太多？」目前為止黨內沒其他參選聲音，也一定會團結應戰，反觀綠營才要擔心內部無法團結，無須替他黨擔心。

一名熟知台東政情的人士說，泛綠陣營有其他人勤跑基層，未來可能不只一人參選縣長，但藍營縣長饒慶鈴上任後與吳秀華家族互動不多，藍、綠其實各有隱憂。

台東 吳秀華 陳瑩

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