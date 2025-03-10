家人遭疑美籍 柯志恩：未瞞在美工作

國民黨立委柯志恩高機率再戰2026高雄市長選舉，遭綠營鎖定政治攻防，立委賴瑞隆質疑她「不要工作時親中、反美，自己或家人卻居住或生活在美國」；柯反駁，並沒隱瞞先生、子女在美工作的事實，很遺憾「賴開始走意識形態的路線」。

柯志恩並非首次被質疑家人有美籍，她參選本屆高雄市長期間，2022年7月接受廣播節目主持人周玉蔻專訪時就說，丈夫50歲以後到美國科技公司工作，兒子則服完兵役後才去美國，丈夫和兒子都在美國工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然。

但自稱柯志恩兒子前女友的網友近期在社群平台發文表示，柯的丈夫與小孩並不只拿綠卡，而是皆為美國公民。

有意參選下屆高雄市長的賴瑞隆，昨到岡山區文賢市場掃街，賴說，所有政治人物應言行一致，不管是疑美論，或諷刺台積電為美積電，結果家人、先生卻有綠卡、甚至是美國國籍，呼籲國民黨要言行一致。

柯志恩回擊指出，已說得很清楚，家人在美國就業，有合法的工作和身分，並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是不需要揭露。她還提醒賴瑞隆，中華民國的國家利益是最重要的事，「我們是美國的盟友，但不代表對美國的要求都必須照單全收」，不要再把在野黨的監督，當做個人選舉的政治口水與籌碼。

民進黨目前潛在下屆市長人選，包括立委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑，近日都走出各自原本的選區，參加活動或展開拜票行程，選戰有升溫白熱化趨勢。賴瑞隆上午到岡山掃街後，下午直攻邱議瑩本命區辦大旗美之友會，議員林富寶及多區里長到場相挺。