柯文哲今奔父喪 陳水扁、馬英九將致哀

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發二月十七日病逝，告別式今在新竹市生命紀念園區景行廳舉行，預計一千兩百人參與，前總統陳水扁、馬英九等人也將到場致哀。因京華城等案遭羈押的柯文哲，將在法警戒護下返回新竹奔喪，送父親最後一程。

新竹市警方已接獲北所來函，今早七時啟動維安及交通管制。確定今到場致哀的政治人物除陳水扁、馬英九外，還有台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安與代理市長邱臣遠，及竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等人。

禮儀社人員昨進場布置告別式會場，由於柯承發高齡享壽九十四歲，柯家依循「喜喪」習俗，以粉色蓮花為主體布置會場。陳水扁、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜，以及多位藍營縣市首長等各界花籃也陸續送到，布置在會場兩側。

知情人士指出，由於柯媽何瑞英年事已高，加上老人家觀念傳統，避免太過勞累，會依習俗，不送柯爸最後一程。全台「小草」（民眾黨支持者）也會自主參加告別式，會場特地設置小草簽到處。