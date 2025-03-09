柯爸明告別式 醫喊話賴清德出席：給柯文哲一個擁抱

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，明天將於新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式，柯文哲申請外出奔喪獲准，明將現身盡最後孝道。醫師、時事評論家沈政男喊話賴清德總統，勸他參加柯爸的告別式，應該前去給柯文哲一個擁抱。

經了解，柯父柯承發的告別式將在新竹市生命紀念園區景行廳舉辦，預計當天上午8時30分開始靈前誦經儀式，上午9時舉行家祭，上午9時30分向各界致哀感謝並介紹柯爸生平事略，之後誦經迴向，再於上午9時40分開始公祭。

今天不少藍綠大咖的花籃送抵告別式會場，包括前總統陳水扁、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席朱立倫、立院黨團總召傅崐萁、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚等各界花籃已布置在會場兩側。

而明天柯爸告別式現場，初估約有1200人參加，除了柯家親友、民眾黨人員及支持者外，前總統陳水扁、馬英九、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠等將到場致意。

由於，不少藍綠大咖明將前往柯爸告別式哀悼致意，沈政男也向賴清德總統喊話，認為他「應該參加柯爸的告別式」，並且給柯文哲一個擁抱，勸賴總統「一定要把握」。