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遭賴瑞隆批疑美「家人卻移美」 柯志恩：政治不用炒作扭曲

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委柯志恩。圖／柯志恩提供
國民黨立委柯志恩。圖／柯志恩提供

國民黨立委柯志恩遭指丈夫與小孩皆為美國公民，民進黨立委賴瑞隆批評，國民黨疑美卻自己買房成公民。柯回應，她從來不避諱自己家人的情況，不知道怎麼會被炒作，其實孩子服完兵役到海外工作是孩子的選擇，自己美國房產賣出等申報也都合法，如此以家人來炒作，甚至扭曲訊息，政治真的是可以不用如此。

自稱柯志恩兒子前女友的網友爆料，柯的丈夫與小孩皆為美國公民。有意參選下屆高雄市長的賴瑞隆今天上午表示，國民黨立委疑美論、美積電是工作，自己或家人買美房、拿綠卡甚至美國公民，是生活。

柯志恩表示，她從政以來就沒有避諱自己家人在美國擁有合法的身分跟工作，不曉得這樣非常直接地訊息，怎麼最近又會被側翼炒作起來；自己小孩已經30幾歲，在服完兵役後到美國選擇工作、在當地做更多實習，這是非常自然的一件事情。

柯志恩認為，身為一個母親的角色，孩子就是一個獨立個體，有自己的選擇權。她本身不管是在美國房產申報，包含什麼時候賣掉，什麼時候有怎樣的狀況，都是依法申報，這一切都是合法，對於這樣跟家人的牽連來不斷炒作，甚至是訊息的扭曲，政治真的是可以不用如此，「孩子長大了，就讓他自己決定要做什麼事吧。 」

柯志恩 賴瑞隆

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