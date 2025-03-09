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黃國昌批下鄉說明總預算 政院：許多機關無法正常運作

中央社／ 台北9日電
行政院長卓榮泰（圖）。圖／中央社
行政院長卓榮泰（圖）。圖／中央社

民進黨將啟動「人民是頭家政策說明會」，並由行政院長卓榮泰領軍說明總預算遭刪凍的影響。民眾黨主席黃國昌今天說，由民進黨發動大罷免已經很誇張，行政部門要介入開說明會，台灣的民主憲政可能創下世界民主笑話。

政院人士對此回應說，總預算案遭大規模刪除凍結後，已有許多機關無法正常運作，行政團隊將持續以記者會、專訪及座談會等方式，向各界說明國家政策、以及總預算案及相關法案對國家造成的影響。

台灣民眾黨國家治理學院今天舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀黃國昌及和碩科技董事長童子賢出席。

民團罷免國民黨立委進入第2階段連署，民進黨預計12日中常會下達動員令，宣布啟動「人民是頭家政策說明會」，由卓榮泰領軍加上兩位部長，鎖定6都加上花蓮縣，宣講說明總預算遭刪凍情況。

黃國昌會前受訪表示，大罷免由民進黨發動已經很誇張，行政部門要介入開說明會，「這件事情如果是真的，台灣的民主憲政可能創下世界民主笑話」，民進黨政府正把台灣民主更進一步往沉淪方向帶著走。

黃國昌說，怎麼有行政部門出來號召、下鄉宣講去罷免在野黨立委，鄭重請教總統賴清德，「卓榮泰這樣做是你授意的嗎？」這是踐踏台灣民主憲政，這麼離譜的事，希望賴總統說清楚講明白。

至於經濟部長郭智輝以蒙古症評論台積電若和英特爾合資一事，卓榮泰要求郭智輝深刻檢討。黃國昌說，郭智輝上任後不斷失言、一再道歉，顯然無法從錯誤得到任何教訓。

黃國昌認為，這不是郭智輝道歉就可以解決的事，「這種不適任的部長，請卓榮泰立即撤換」，郭智輝也應該知所進退，不要台灣的經濟發展繳不出像樣成績單，還讓台灣社會一天到晚因為郭智輝失言遭受傷害。

對於黃國昌的質疑，政院人士表示，行政院正全力準備就總預算及財劃法的覆議案，在立法院做完整說明，總預算案遭大規模刪除凍結後，已有許多機關無法正常運作，為讓國家能繼續向前，希望立院各黨團能重新審視兩個法案。

政院人士說，行政團隊也持續以記者會、專訪及座談會等方式，向各界說明國家政策、以及總預算案及相關法案對國家造成的影響。

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