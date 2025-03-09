柯文哲父親10日告別式 民眾黨新竹黨部：廳堂內不開放攝影

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發告別式10日舉辦。民眾黨新竹黨部主委李國璋今天說，告別式預計8時30分開始，廳堂內不開放拍照、攝影，無從得知柯文哲何時抵達。

民眾黨新竹黨部主委李國璋今天接受媒體聯訪表示，明天告別式預計會到場的政治人物包括前總統陳水扁、馬英九，以及台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安（停職中）、竹市代理市長邱臣遠等人。

李國璋說，目前民眾黨中央與地方黨部規劃約80名志工，明天上午7時會開始布置會場，告別式預計8時30分開始。至於柯文哲到場時間、停留時間，目前無從得知。

有關告別式流程，李國璋提供資料指出，上午8時30分靈前誦經、9時家祭、9時30分致哀感謝與生平事略介紹、9時35分誦經迴向、9時40分公祭、11時封釘、11時10分發引、11時30分羽化。

李國璋向中央社記者表示，應家屬請求，明天告別式將不開放拍照、攝影，由民眾黨中央黨部提供共訊，兩側廳堂會有電視同步播放。

新竹市警察局表示，已接獲台北看守所來函，要求支援柯文哲奔喪相關勤務，將於明天上午7時啟動安全維護和交通管制，確保行程順利進行。