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影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

川普生悶氣！外媒爆英王開心接見澤倫斯基 讓川普「自覺不特別了」

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影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

攝影中心／ 記者黃義書／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，告別式會場下午開始布置。前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，告別式會場下午開始布置。前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪已幫柯文哲申請外出奔喪，在告別式當天盡最後孝道，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。

前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都預計將出席，據初估約有1200人參加告別式，全台各地的小草也會自主參加告別式，一起送柯爸最後一程。柯父柯承發在新竹市生命紀念園區景行廳告別式會場，下午也開始布置，同時借用兩邊的懷德廳、慎思廳做為休息空間，除避免打擾別人，也防止外人打擾告別式的進行。

前總統陳水扁、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁等各界的花籃也陸續送達到，布置在告別式會場的兩側。

依柯爸告別式的流程，當天上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9點30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略，9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭，11點封釘、發引，11點30分羽化。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃同時送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁的花籃同時送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。國民黨主席朱立倫等政界人士的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。國民黨主席朱立倫等政界人士的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午告別式會場開始布置。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午告別式會場開始布置。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，告別式會場下午開始布置。前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，告別式會場下午開始布置。前總統陳水扁、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式。現場設有小草簽到處。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式。現場設有小草簽到處。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午開始布置。同時借用兩邊的懷德廳、慎思廳做為休息空間，除避免打擾別人，也防止外人打擾告別式的進行。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午開始布置。同時借用兩邊的懷德廳、慎思廳做為休息空間，除避免打擾別人，也防止外人打擾告別式的進行。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。立法院長韓國瑜等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發，明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，會場下午開始布置。立法院長韓國瑜等人的花籃陸續送達。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午會場已經開始進行布置。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午會場已經開始進行布置。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午會場開始布置，同時借用兩側的的懷德廳、慎思廳做為休息空間。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，下午會場開始布置，同時借用兩側的的懷德廳、慎思廳做為休息空間。記者黃義書／攝影

柯文哲

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