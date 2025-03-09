影／柯文哲父明告別式設有小草簽到處 藍綠大咖花籃送抵會場

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，將於明天在新竹市生命紀念園區景行廳舉辦告別式。柯文哲妻子陳佩琪已幫柯文哲申請外出奔喪，在告別式當天盡最後孝道，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。

前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都預計將出席，據初估約有1200人參加告別式，全台各地的小草也會自主參加告別式，一起送柯爸最後一程。柯父柯承發在新竹市生命紀念園區景行廳告別式會場，下午也開始布置，同時借用兩邊的懷德廳、慎思廳做為休息空間，除避免打擾別人，也防止外人打擾告別式的進行。

前總統陳水扁、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁等各界的花籃也陸續送達到，布置在告別式會場的兩側。