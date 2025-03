北所准柯文哲奔喪 幾點到？待多久目前未知

世事如棋,如果能當棋手,誰想當棋子?更可悲的是明明是棋子,還自我吹噓更催眠民眾,自己是棋手。炒房起家的美國總統川普深諳此道,所以對烏克蘭總統澤倫斯基不假辭色,直指烏克蘭沒有籌碼(You don't have the cards right now),憑甚麼擺譜?這點澤倫斯基也不否認,坦承沒有美援,烏克蘭存活機率微乎其微。 澤倫斯基也許自恃,三年來率領烏克蘭幫美歐拖垮俄國,沒有功勞也有苦勞。白宮易主後,對國際情勢的評估出現變動,止戰為首要之務。換句話說,烏克蘭想繼續扮演棋子,沒有棋手允許,棋盤上也沒位置。

2025-03-09 14:00