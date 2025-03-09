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北所准柯文哲奔喪 幾點到？待多久目前未知

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪指出，目前中央與地方黨部規畫志工人力約80人，預計明天上午7點工作人員會就定位開始布置，至於大家所關心的柯文哲何時能到場？能否順利參加家祭？停留時間多久？目前無從得知。

李國璋說，明天希望整個告別式可以在上午8點半開始，目前較確定會到場致意的政治人物，包括前總統陳水扁、馬英九、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠，而大家關心的柯媽何瑞英明天也會參加告別式。

柯爸告別式當天上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9點30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略。9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭，11點封釘、發引，11點30分羽化。

知情人士指出，由於柯媽年事已高，加上老人家觀念傳統，避免她太過勞累，會依照習俗，不送柯爸最後一程，在封釘後就先讓柯媽回家休息，羽化完後，預計當天下午3點前將柯爸安靈在大坪頂納骨堂（永生園）長眠。

民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪指出，大家所關心的柯文哲何時能到場？能否順利參加家祭？停留時間多久？目前無從得知。記者王駿杰／攝影
民眾黨新竹黨部主委李國璋今受訪指出，大家所關心的柯文哲何時能到場？能否順利參加家祭？停留時間多久？目前無從得知。記者王駿杰／攝影

告別式 柯文哲 民眾黨

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