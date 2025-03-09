蔣介石去世50年 民團：總體檢獨裁對台灣的影響

辜寬敏基金會今天舉辦「去世50、除垢未盡－總體檢蔣介石獨裁統治對台灣的影響」研討會，基金會董事長王美琇說，不是紀念蔣介石，而是要與蔣介石算總帳，歷史記憶傳承、轉型正義工程、民主鞏固，三者環環相扣。

王美琇說，今年不僅是二戰終戰80年，還是蔣介石去世50年，不是要紀念蔣介石，而是要與蔣介石算總帳，對於在228、白色恐怖被蔣介石政權奪去生命、自由、尊嚴的無數前輩與家屬，必須給予歷史交代，讓後代子孫有清楚歷史認知。

王美琇說，要與蔣介石算總帳，也是因為蔣介石政權與國民黨政權對台灣傷害太大；在座50歲以上的民眾當時若要打電話討論重要事情，特別是政治，都會互相提醒別在電話講，怕被竊聽，白色恐怖陰影依舊籠罩心裡，成長過程父母也告誡別碰政治。

王美琇也質疑，台灣怎麼可以一邊歌頌民主自由，一邊在首都市中心用這麼大紀念堂紀念一個獨裁者，這個獨裁者殺害這麼多台灣人，到底要傳達什麼價值信念給後代子孫、給全世界。

她說，全國還有千餘座蔣介石銅像雕像，鄉鎮市最重要道路是中正路，「如果德國到處都是希特勒路，德國人受得了嗎？絕對不可能」，但台灣人繼續忍受，甚至視而不見。

她認為，價值錯亂來自歷史記憶傳承做得不夠徹底，社會是非價值錯亂；國民黨在戒嚴時代黨國一體，但兩手輕輕一拍，好像做過的壞事跟他們沒關係，搖身變成民主政黨。

她說，國民黨不斷抹黑扭曲，轉型正義推動困難，造成現在國會亂象，盤據在國會的蔣介石徒子徒孫膽大妄為，甚至用民主踐踏民主，才有現在如火如荼大罷免藍委活動。

王美琇表示，歷史記憶傳承做得不夠，造成轉型正義推動困難；轉型正義沒做好，民主就非常脆弱，所以，歷史記憶傳承、轉型正義工程、民主鞏固，三者環環相扣。

另外，輔仁大學法律學院法律學系教授吳豪人表示，1945年國民黨來台後，要台灣人說中國話、讀中國書，將台灣帶回1895年。台灣好不容易民主化，蔣介石徒子徒孫又要把台灣帶回1895年，這次回去就真的沒退路了。

吳豪人說，昨天一堆台灣藝人「舔共」，這些人平時自認為是自由人，需要的時候就舔共，這種想法最可怕。