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女兒取名Taiwan感謝協助 史國媽媽拍片喊愛台灣

中央社／ 台北9日電

國合會「婦女創業小額信貸循環基金」受益戶，史瓦帝尼婦女將女兒取名「台灣」表示感謝。國合會官方臉書PO出最新影片，史國婦女帶著年約1歲的「台灣」表示，希望女兒能來台灣獲得好的教育，她並以中文喊出「愛台灣」。

國合會技術團去年協助史國管理並運用政府提供的100萬美元「婦女創業小額信貸循環基金」，受益戶瑪布札（Nomfundo Mabuza）去年3月以約史鍰2萬元貸款購得優良玉米及蔬菜種子，透過擴大栽培面積與提升栽培技術，讓收入翻倍達史鍰5萬元，僅半年就還清貸款。瑪布札於去年3月受益期間產下一名女嬰，她將女兒取名為「台灣」（Taiwan），藉此表達對台灣協助的感謝之意。

國合會於臉書發文更新小女孩現況，「台灣」正活潑可愛的成長中，瑪布札於發布的影片中說，她參加計畫時正好懷孕，就決定把寶寶命名為「台灣」，希望「台灣」未來能有機會來台灣受到好的教育，成為心目中最棒的女兒，她並以中文說「我愛台灣」、「謝謝台灣」。

國合會持續在史瓦帝尼推動「婦女微型企業輔導能力提升計畫」，日前在史國舉辦「婦女創業成功案例分享會」，獲「史瓦帝尼觀察家日報」（EswatiniObserver）報導。

駐史瓦帝尼王國大使館秘書陳佳甫於活動中表示，史國微型創業者今年將有機會來台參加台北貿易展，鼓勵當地微型企業積極探索台灣市場，為史瓦帝尼產品提供廣闊的銷售機會。

此外，受益戶文具販售商Futhi Hlophe於分享會表示，技術團的融資幫助她在開學期間備妥足夠庫存，掌握商機，並讓她得以增加學校清潔及消毒用品的產品線，擴大營運。

另一經營醫療用品批發的受益婦女Simelane Lindiwe也說，技術團的協助讓她有足夠資金在南非順利取得貨源，進口回醫療用品缺乏的史瓦帝尼，增加收入、改善生計。

國合會副秘書長謝佩芬表示，本計畫除提供創立及經營微型企業所需的技能，技術團將安排輔導戶來台或參與周邊國家商展活動及交流，拓展國際人脈及市場，提升史瓦帝尼微型企業競爭力。

此外，國合會駐史瓦帝尼技術團於1月14日至21日和志工團體夏凱納靈糧堂合作，邀請4名資通訊、創業、行銷專家組團遠赴史瓦帝尼，教導當地女性企業主及創業者數位行銷、電子商務、人工智慧應用等專業知識。

創業 史瓦帝尼

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