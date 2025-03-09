聽新聞
0:00 / 0:00
陳瑩拚台東縣長 陳水扁曝：綠營已經快整合好了
民進黨立委陳瑩鬆口爭取下屆台東縣長提名，她坦言起初不希望對手太早注意到她，才為立委莊瑞雄寫歌當煙霧彈，此次國民黨內部整合有些問題，綠營參選機會是有史以來最好的一次。陳水扁說，綠營已經整合差不多，機不可失，他對台東選情非常有信心。
下屆台東縣長參選人日漸浮現，原民立委陳瑩爭取黨內提名，準備對戰國民黨現任縣議長吳秀華。前總統陳水扁今早在「有夢上水」廣播節目專訪陳瑩，提及民進黨在台東、苗栗及花蓮還沒拿過縣長，時機應該快到了，民進黨會改變現況。
陳水扁詢問陳瑩有無贏的策略與信心？陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，機會可說是有史以來最好的一次，不是因為她具備原民身分，而是國民黨內部整合有些問題，看似一人參選，但有各路人馬，這是一個契機。
陳瑩也說，她經歷20年政治生涯訓練，現在比較成熟，原住民經營也比開始好很多，這次拚看看，內部整合還差一點點，整合完就可以順利。
陳水扁表示，對於台東縣長選舉，「莊瑞雄有信心、我也有信心」， 機不可失，但內部要先團結，目前已經整合差不多了，縣長若拿到，立委也有機會拿回來。
此外，陳瑩特別感謝莊瑞雄認養台東，還幫替他寫了「雄讚」這首歌跟著宣傳車四處播放。陳瑩說，雄讚宣傳車出去跑，大家都以為莊要選縣長，其實她寫歌是當煙霧彈，不希望對手太早注意到她，真心歡迎鎮遠大將軍（莊瑞雄）來台東輔選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言