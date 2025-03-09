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陳瑩拚台東縣長 陳水扁曝：綠營已經快整合好了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
前總統陳水扁在廣播節目專訪民進黨首位原住民立委陳瑩，暢談明年台東縣長選舉布局。記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁在廣播節目專訪民進黨首位原住民立委陳瑩，暢談明年台東縣長選舉布局。記者徐白櫻／翻攝

民進黨立委陳瑩鬆口爭取下屆台東縣長提名，她坦言起初不希望對手太早注意到她，才為立委莊瑞雄寫歌當煙霧彈，此次國民黨內部整合有些問題，綠營參選機會是有史以來最好的一次。陳水扁說，綠營已經整合差不多，機不可失，他對台東選情非常有信心。

下屆台東縣長參選人日漸浮現，原民立委陳瑩爭取黨內提名，準備對戰國民黨現任縣議長吳秀華。前總統陳水扁今早在「有夢上水」廣播節目專訪陳瑩，提及民進黨在台東、苗栗及花蓮還沒拿過縣長，時機應該快到了，民進黨會改變現況。

陳水扁詢問陳瑩有無贏的策略與信心？陳瑩說，每次縣長選舉她都被徵詢，這次願意鬆口，機會可說是有史以來最好的一次，不是因為她具備原民身分，而是國民黨內部整合有些問題，看似一人參選，但有各路人馬，這是一個契機。

陳瑩也說，她經歷20年政治生涯訓練，現在比較成熟，原住民經營也比開始好很多，這次拚看看，內部整合還差一點點，整合完就可以順利。

陳水扁表示，對於台東縣長選舉，「莊瑞雄有信心、我也有信心」， 機不可失，但內部要先團結，目前已經整合差不多了，縣長若拿到，立委也有機會拿回來。

此外，陳瑩特別感謝莊瑞雄認養台東，還幫替他寫了「雄讚」這首歌跟著宣傳車四處播放。陳瑩說，雄讚宣傳車出去跑，大家都以為莊要選縣長，其實她寫歌是當煙霧彈，不希望對手太早注意到她，真心歡迎鎮遠大將軍（莊瑞雄）來台東輔選。

立委陳瑩爭取民進黨下屆台東縣長提名，透露內部已經整合得差不多了，參選縣長的條件是有史以來最好的一次。記者徐白櫻／翻攝
立委陳瑩爭取民進黨下屆台東縣長提名，透露內部已經整合得差不多了，參選縣長的條件是有史以來最好的一次。記者徐白櫻／翻攝

台東 莊瑞雄 陳水扁 陳瑩

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