沈伯洋稱中國飛彈打來有助黑熊學院募款 侯漢廷痛批該下台謝罪
新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，今天又在臉書播放黑熊學院會議沈談話內容，更直言「中國的飛彈打過來對我們有很大的幫助」，黑熊學院能募更多等言論，要求沈辭職向全台人民謝罪。
侯漢廷今早在臉書貼出一段錄音檔，疑為黑熊會議中沈伯洋談話內容談到募款狀況，「一開始算蠻順利就是到一兩百萬，但到兩百萬停了很久被黃士修攻擊很慘，但也因為他的攻擊被更多人注意到，更重要的是中國飛彈打過來對我們有很大幫助。」
錄音檔更提到全球台灣研究中心（GTI）創辦人黃文局對黑熊很有興趣，「但他認為一兩百萬不夠、幾千萬也不夠，至少要上億。」侯漢廷質疑黑熊學院，「到底收了多少錢？又需要配合做什麼？」
侯漢廷也再問沈伯洋「你敢不敢承認有拿過國外組織的錢？要不要辭職向全台灣人民謝罪！」
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