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花東快可行性評估遭退 黃建賓批中央：錢比安全重要？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
東部鄉親南來北往，主要倚靠的就是鐵公路交通，但每逢地震或豪大雨成災，鐵路經常中斷，就必續靠陸路交通。圖／聯合報系資料照
東部鄉親南來北往，主要倚靠的就是鐵公路交通，但每逢地震或豪大雨成災，鐵路經常中斷，就必續靠陸路交通。圖／聯合報系資料照

政府近年重啟「花東快速公路」可行性評估，但在上月底遭交通部以造價高、效益低為由退件。台東立委黃建賓批評，去年7月才在立法院成功推動主決議，要求交通部盡速興建花東快，沒想到中央現在竟違背承諾，「難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？」

黃建賓指出，東部鄉親南來北往，主要倚靠的就是鐵公路交通，但每逢地震或豪大雨成災，鐵路經常中斷，行經公路也險象環生，萬一聯外交通全部受阻，台東就宛如孤島，嚴重威脅東部人的生命安全。

黃建賓表示，對於東部鄉親而言，興建花東快一直是不分政黨的期盼，就盼能有條安全回家的路，自己任立委後也始終爭取東部交通建設列為最優先，並與在野黨立委共同努力下，於去年七月成功在立法院推動主決議，要求中央盡速推動花東快興建，令東部鄉親都相當振奮。

黃建賓說明，主決議清楚寫下，「交通部盡速推動花東快速公路興建，可行性評估於今年（113年）8月份完成期末報告」，「依法完成相關程序後，盡早發包施工，確保花東居民等通行安全，前後期程以12年完工為限」，沒想到距今才不到一年，中央就違背承諾，偷偷摸摸地退回可行性評估報告，根本是不把台東人的生命安全放在眼裡。

黃建賓感嘆，中央退回的理由竟然是「經濟效益低」，難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？呼籲民進黨政府遵守承諾，以東部人的生命安全為最優先考量，還給東部鄉親一條安全回家的路，「不要再透過政治鬥爭，欺負我們台東人！」

政府近年重啟「花東快速公路」可行性評估，但在上月底遭交通部以造價高、效益低為由退件。台東立委黃建賓批評「難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？」圖／黃建賓辦公室提供
政府近年重啟「花東快速公路」可行性評估，但在上月底遭交通部以造價高、效益低為由退件。台東立委黃建賓批評「難道在民進黨政府心中，錢比東部人的生命安全還重要？」圖／黃建賓辦公室提供

交通部 花東快 黃建賓

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