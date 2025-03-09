快訊

NBA／柯瑞25000分！格林關鍵外線 勇士退活塞奪4連勝

到男友家吃飯 「1細節」讓她果斷喊：絕對不嫁

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

中央社／ 台北9日電
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌今天說，自己因為父喪不方便到場致意。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌今天說，自己因為父喪不方便到場致意。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌今天說，自己因為父喪不方便到場致意，已責成民眾黨秘書長周榆修與黨部一級主管召開準備會議，希望告別式圓滿順利。

台灣民眾黨國家治理學院今天舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀黃國昌及和碩科技董事長童子賢出席。黃國昌說，他在黨主席補選後，就曾向童子賢請益，以童子賢的高度，「給他（童子賢）抹上政黨色彩，其實並不是台灣之福」。

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯父柯承發辭世將於10日舉辦告別式。黃國昌說，民眾黨沒有得到任何通知柯文哲明天什麼時候可以返家奔喪；但從民眾黨角度來講，協助柯文哲和家人度過最困難時刻，是民眾黨全黨上下共同心願。

黃國昌表示，他自己因為父喪，不方便到現場致意，已經責成周榆修，今天下午所有一級黨部主管會開準備會議，希望明天柯爸告別式一切圓滿、平和、順利，民眾黨會用最實際行動支持柯文哲和其家人。

另外，電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

黃國昌說，台電過去10年營運績效，每年都有大幅盈餘，但最近幾年出現巨幅虧損，若台電配合民進黨政策根本沒辦法形成可持續性的商業模式（sustainablebusiness model），政府不負責任地繼續用納稅人的錢補貼台電。

黃國昌表示，民進黨政府對台電虧損，不能只是挖東牆補西牆，每年補貼新台幣1000億元，根本沒辦法解決問題。錯誤的能源政策所導致的惡果，正由全體台灣人民承受，民進黨發展綠能各式各樣貪腐結構，如果沒有徹底檢討，根本無法真正解決問題。

台灣民眾黨 告別式 柯文哲 黃國昌

延伸閱讀

北所准柯文哲奔喪！預估1200人送別 3/10新竹警啟動維安

2026桃園布局 黃國昌曝把最好的人送進市議會

外傳民眾黨對罷免態度趨保守 黃國昌：反對綠色威權立場未動搖

柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

相關新聞

沈伯洋稱中國飛彈打來有助黑熊學院募款 侯漢廷痛批該下台謝罪

新黨台北市議員侯漢廷日前踢爆民進黨立委沈伯洋在擔任台灣民主實驗室執行長接受國外勢力贊助，今天又在臉書播放黑熊學院會議沈談...

柯文哲父親10日告別式 黃國昌：因父喪不便到場致意

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，將在3月10日舉辦告別式。民眾黨主席黃國昌今天說，自己因為父喪不方便到場致意，已責成...

陳瑩拚台東縣長 陳水扁曝：綠營已經快整合好了

民進黨立委陳瑩鬆口爭取下屆台東縣長提名，她坦言起初不希望對手太早注意到她，才為立委莊瑞雄寫歌當煙霧彈，此次國民黨內部整合...

花東快可行性評估遭退 黃建賓批中央：錢比安全重要？

政府近年重啟「花東快速公路」可行性評估，但在上月底遭交通部以造價高、效益低為由退件。台東立委黃建賓批評，去年7月才在立法...

朱立倫批台電補助2000億是浪費 籲資源應回饋民眾

國民黨主席朱立倫今上午出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動，朱在致詞時批評民進黨能源政...

柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

自稱立委柯志恩兒子前女友的網友爆料，柯的丈夫與小孩皆為美國公民。有意參選下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天上午表示，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。