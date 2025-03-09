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朱立倫批台電補助2000億是浪費 籲資源應回饋民眾

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
朱立倫批評民進黨能源政策錯誤，導致台電需要政府補助2000億元，認為這筆資金應直接回饋給民眾。記者張策／攝影
朱立倫批評民進黨能源政策錯誤，導致台電需要政府補助2000億元，認為這筆資金應直接回饋給民眾。記者張策／攝影

國民黨主席朱立倫今上午出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動，朱在致詞時批評民進黨能源政策錯誤，導致台電需要政府補助2000億元，認為這筆資金應直接回饋給民眾。

朱立倫表示，今年中央將再撥補台電1000億元，加上去年追加的1000億元，共計2000億元，都是用來填補民進黨推動綠電政策造成的浪費。他直言：「這2000億元如果省下來，直接發給民眾，每戶就能分到2萬多元。」他強調，政府應該以人民為本，不該將公帑浪費在錯誤政策上。

針對近期大規模罷免行動，國民黨將啟動「反廢死」公投作為應對。朱立倫指出，反對廢除死刑是多數民眾的立場，但大法官的相關解釋引發社會反感，因此希望透過公投讓民意充分展現。他強調，這次公投不只是司法議題，更是反映人民對政府施政的不滿。

關於外界關注的罷免危險名單，朱立倫透露，國民黨一直有進行相關民調，最新數據顯示，反對罷免的比率始終高於支持罷免20%以上，且趨勢穩定。他批評，民眾真正反對的是「大規模罷免」的政治操作，並強調黨內將針對不同立委的情況加強應對，確保黨內團結。

朱立倫也呼籲，國民黨應集中力量應對執政黨的施政問題，而非陷入內部紛爭。他表示，唯有團結，才能真正代表民意、守護台灣民主發展。

朱立倫（左五）今出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。記者張策／攝影
朱立倫（左五）今出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。記者張策／攝影

台電 國民黨 朱立倫 罷免

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