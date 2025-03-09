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柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立委柯志恩。圖／本報資料照片
立委柯志恩。圖／本報資料照片

自稱立委柯志恩兒子前女友的網友爆料，柯的丈夫與小孩皆為美國公民。有意參選下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天上午表示，國民黨立委疑美論、美積電是工作，自己或家人買美房、拿綠卡甚至美國公民，是生活。柯志恩說，賴瑞隆在民進黨內，算是理性的立委，現在也開始在走這種意識型態的路線，非常遺憾。

2026高雄市長選舉剩下倒數1年多，國民黨立委柯志恩被認為將再披掛上陣，近日勤跑基層；民進黨4名潛在市長人選，包括賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑也都走出各自原本的選區，參加活動或展開拜票行程，選戰有升溫白熱化趨勢。

柯志恩2022年7月在高雄市長選舉前，在接受廣播節目主持人周玉蔻專訪時曾表示，兒子在微軟工作，當然有美國身分，在美國工作有綠卡很自然；但自稱柯志恩兒子前女友的網友在社群平台發文表示，柯的丈夫與小孩並不只是拿綠卡，而是皆為美國公民。

賴瑞隆今天上午在資深媒體人王瑞德陪同下，來到岡山區的文賢市場掃街。賴瑞隆說，所有政治人物應該言行一致，這段期間國民黨及國民黨的立委都一樣，不管是疑美論、或諷刺台積電為美積電，結果自己的家人、先生卻是有綠卡、甚至美國國籍，呼籲國民黨要言行一致，不要工作時親中、反美，自己或家人卻居住或生活在美國。

賴瑞隆表示，追求自由民主，跟美國走在一起，是大家期盼的，「不要言行不一致，做出對不起台灣，傷害台灣的事情」。

柯志恩說，她已說得很清楚，家人在美國就業，有合法的工作和身分，從她擔任公職以來，所有一切也都符合中華民國法規，要求公職人員的標準，她並沒有隱瞞先生、子女在美工作的事實，而是不需要揭露。

柯志恩表示，先生與孩子都是成年人，也是獨立的個體，她身為立法委員，本來就應該接受公眾檢視，但她的家人不是，「就算我是他們的太太跟媽媽，我也不會、也不應該去公開他們的個人隱私」。

柯志恩說，她要提醒賴瑞隆，不管國民黨、民進黨，都是中華民國的立法委員，中華民國的國家利益是最重要的事情，我們是美國的盟友，但不代表對美國的要求都必須照單全收，不要再把在野黨的監督，當做個人選舉的政治口水與籌碼。

立委賴瑞隆今天上午在岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午在岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午在資深媒體人王瑞德陪同下，來到岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午在資深媒體人王瑞德陪同下，來到岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影
有意參選2026高雄市長的立委賴瑞隆，今天上午來到岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影
有意參選2026高雄市長的立委賴瑞隆，今天上午來到岡山區的文賢市場掃街。記者王勇超／攝影

國民黨 柯志恩 美國公民 賴瑞隆

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