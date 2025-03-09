出席民眾黨座談 童子賢：公共政策多交流有益身心健康
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講，民眾黨黃國昌讚譽每次向童子賢請益時總感到自嘆弗如，這次演說可讓他們站在巨人肩膀上學習。兼具民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長的童子賢表示，今天談的大多是公共政策，公共政策多交流有益身心健康。
童子賢表示，台灣才2300多萬人，如果台灣都忌諱溝通或無法溝通，那怎樣嘗試與全世界80幾億人溝通？童子賢演說從AI發展到全球產業板塊挪移多所著墨，希望藉由局勢演變能給予公共政策制定一些參考建議。黃國昌表示，自己在十年前就與童子賢董事長結緣，之後每年最少有一次跟董事長請益，感佩他不僅是成功企業家，也有豐厚的人文素養，在許多公共政策議題的考量，也會從環境、生態等方面思考如何讓人類過得更好，當初當選主席補選後開始請益之旅，也跟童董事長針對半導體產業、AI以及能源政策，廣泛交換意見2個小時，感受獲益良多。
座談會貴賓有台大前校長管中閔、教育部前部長曾志朗到場，民眾黨希望藉由廣泛交流討論，能對公共政策做最好的思考。
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