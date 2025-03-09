快訊

00922有投資人借券5.6％成功…變高股息？長期存股族很適合借券

重要關鍵是「擁有未來」 專家揭想健康長壽的最大祕訣

男吃完午餐身亡！日本諾羅病毒蠢動 前台大醫提醒避免吃1食物

出席民眾黨座談 童子賢：公共政策多交流有益身心健康

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢（右）演講，民眾黨主席黃國昌（左）表達感謝童子賢能到場分享。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢（右）演講，民眾黨主席黃國昌（左）表達感謝童子賢能到場分享。記者潘俊宏／攝影

民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講，民眾黨黃國昌讚譽每次向童子賢請益時總感到自嘆弗如，這次演說可讓他們站在巨人肩膀上學習。兼具民進黨智庫、新境界文教基金會副董事長的童子賢表示，今天談的大多是公共政策，公共政策多交流有益身心健康。

童子賢表示，台灣才2300多萬人，如果台灣都忌諱溝通或無法溝通，那怎樣嘗試與全世界80幾億人溝通？童子賢演說從AI發展到全球產業板塊挪移多所著墨，希望藉由局勢演變能給予公共政策制定一些參考建議。黃國昌表示，自己在十年前就與童子賢董事長結緣，之後每年最少有一次跟董事長請益，感佩他不僅是成功企業家，也有豐厚的人文素養，在許多公共政策議題的考量，也會從環境、生態等方面思考如何讓人類過得更好，當初當選主席補選後開始請益之旅，也跟童董事長針對半導體產業、AI以及能源政策，廣泛交換意見2個小時，感受獲益良多。

座談會貴賓有台大前校長管中閔、教育部前部長曾志朗到場，民眾黨希望藉由廣泛交流討論，能對公共政策做最好的思考。

民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，民眾黨主席黃國昌（前排中）親自出席，除邀請和碩董事長童子賢（前排左）演講，台大前校長管中閔（右）也出席。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，民眾黨主席黃國昌（前排中）親自出席，除邀請和碩董事長童子賢（前排左）演講，台大前校長管中閔（右）也出席。記者潘俊宏／攝影

公共政策 民眾黨 溝通 童子賢 黃國昌

延伸閱讀

2026桃園布局 黃國昌曝把最好的人送進市議會

外傳民眾黨對罷免態度趨保守 黃國昌：反對綠色威權立場未動搖

柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

替藍營站台反罷免？ 黃國昌：以最大善意敞開大門

相關新聞

大罷免一面倒 重創朱立倫連任主席…挺盧勢力蠢蠢欲動

罷免民進黨立委一階段連署出師不利，重挫藍軍士氣，將矛頭指向國民黨主席朱立倫；中廣前董事長趙少康、新北市議長蔣根煌更接連向...

幕後／罷藍二階開跑「20人」危險名單曝 6選區必殺

大罷免席捲全台，由民團發動的罷免國民黨行動，已有32件順利邁入第二階段，與此同時，罷免綠委的件數仍掛蛋，戰況懸殊。據評估...

柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

自稱立委柯志恩兒子前女友的網友爆料，柯的丈夫與小孩皆為美國公民。有意參選下屆高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天上午表示，國民...

朱立倫批台電補助2000億是浪費 籲資源應回饋民眾

國民黨主席朱立倫今上午出席「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動，朱在致詞時批評民進黨能源政...

出席民眾黨座談 童子賢：公共政策多交流有益身心健康

民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講，民眾黨黃國昌讚譽每次向童子賢請益時總感到自嘆弗如，這次演說可讓...

影／國民黨另闢公投戰場反制大罷免 朱立倫：展現民意

國民黨黨主席朱立倫上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。