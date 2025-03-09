影／國民黨另闢公投戰場反制大罷免 朱立倫：展現民意

國民黨黨主席朱立倫上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。在面對大罷免的浪潮，新北市黨部主委黃志雄與新北市立委洪孟楷、羅明才、葉元之、張智倫、林德福、不分區立委許宇甄也一同出席。

因應大罷免潮國民黨啟動反廢死公投來因應，對此朱立倫表示，反廢死是多數民眾的看法。但大法官的解釋造成民眾的反感，透過此次公投將民意展現出來。對於民調危險名單一事，朱立倫表示，國民黨一直有做相關的民調，依最新民調顯示，不同意罷免一直高於同意罷高於20%，而且呈現穩定的趨勢，民眾是真正反對搞大罷免，每個委員的狀況不同，會針對不同的來加強，也同次強調絕大部分的民眾反對搞大罷免。 國民黨黨主席朱立倫（左五）上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。在面對大罷免的浪潮，新北市黨部主委黃志雄（右五）率同新北巿區域立委洪孟楷（右四）、羅明才（右三）、葉元之（右一）、張智倫（左三）、林德福（左二），及不分區立委許宇甄（左四）一同出席。記者黃義書／攝影 國民黨黨主席朱立倫上午前往新北市碧潭出席由新北市黨部與廣慈博愛基金會共同舉辦的「民主向前 跨越百年」紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動。記者黃義書／攝影