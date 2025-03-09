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觀察站／賴不擺平派系 恐拖垮明年選戰

聯合報／ 本報記者張曼蘋
賴清德數度在中常會喊「團結」，彷彿淪為空話，未能妥善協調，只會加劇「信賴vs.非信賴」的對抗局面，派系惡鬥恐將拖垮民進黨選情。圖／聯合報系資料照片
賴清德數度在中常會喊「團結」，彷彿淪為空話，未能妥善協調，只會加劇「信賴vs.非信賴」的對抗局面，派系惡鬥恐將拖垮民進黨選情。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統執政未滿一年，民進黨內部已陷派系混戰，二○二六地方選舉提名之戰已然是燎原之勢。然而，賴清德「小圈子決策」加上獨斷專行，內閣也均安插賴系人馬，未顧及派系平衡，對其他派系而言就是扼殺未來政治之路，只能廝殺求自保。

過去前總統蔡英文擅長平衡民進黨派系，維持黨內穩定，從過去五倍券到大新竹升格爭議，都會在關鍵時刻出手協調派系，而蔡卸任前的一句「只要團結，就能關關難過關關過」，彷彿也預知如今的民進黨。

即使賴清德數度在中常會喊「團結」，彷彿淪為空話，未能妥善協調，只會加劇「信賴vs.非信賴」的對抗局面，派系惡鬥恐將拖垮民進黨選情。

二○二二的九合一選舉，民進黨大敗，僅守住南部四個縣市及澎湖轉綠。面對二○二六地方大選，若民進黨持續自亂陣腳，不僅難在中北部翻轉藍天，甚至南部票倉也可能拱手讓給在野黨。二○二六選舉結果更將決定賴清德的二○二八連任之路，若派系內耗導致地方選舉失敗，民進黨基層動員力也將受損，藍白勢力趁勢崛起，更成為國民黨反攻二○二八的跳板。

民進黨內茶壺風暴未解，國會朝小野大局勢更讓施政寸步難行，在野黨聯手杯葛法案，國防、能源、社福等預算，使民進黨執政績效大打折扣，況且對內都擺不平，對外又怎面對台積電變美積電疑慮、川普關稅壁壘等挑戰？遑論讓國際盟友支持台灣。

賴清德目前該做的不是壓制，而是整合，唯有先安內才能攘外，若不放下派系傾向，積極協調黨內，明年地方選戰恐成民進黨節節敗退的關鍵點。

九合一選舉 台積電 民進黨 蔡英文 賴清德

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