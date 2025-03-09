民代單一性別保障擬修法 拚明年上路

昨天是國際婦女節，過去諸多婦團倡議修正「地方制度法」，拓展基層女性參政機會，內政部正研擬修正草案，將現行地方民意代表四分之一婦女保障名額制度規定，改為三分之一任一性別保障原則，目標二○二六年選舉前適用。

現行法律規定，各級地方民意代表「選出名額達四人者，應有婦女當選名額一人」，但鄉鎮市區有百分之六十五以上選區應選名額最多僅三席情形下，愈基層的選舉，女性當選比率愈少。

以二○二二年地方選舉為例，女性當選直轄市議員為百分之卅九點七、縣市議員為百分之卅六點零二、鄉鎮市區民代表為百分之廿六點一五，雖皆創近廿年新高，但基層選舉仍有待加強。

內政部日前已預告，正在研擬修正將婦女保障修改為「任一性別」保障，儘管未出現男性為少數的情況，該保障機制依舊能讓不分男女獲得不同參政機會，至於何時送行政院審議，官員指出會儘快，盼二○二六年地方選舉適用。

若成功修法，據內政部試算，直轄市和縣市議員總席次九百一十席，女性席次可從一百六十一席提升至二百卅七席；鄉鎮市民代表部分，在總席次二千一百卅八席中，可從二百卅二席提升至四百卅二席。