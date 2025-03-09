綠委提案 內閣至少三分之一女性

昨天是國際婦女節，賴清德總統重申，行政院及所屬機關學校進用女性的比率達到百分之五十點七。不過，賴政府內閣女性成員目前僅兩成，未達賴競選時設立的三分之一以上競選承諾，民進黨立委為此自行提案修法，要求保障內閣單一性別不得低於三分之一，政黨須提撥補助款百分之五專款助女性參政，依此計算，綠營自家就須拿出一千二百萬元響應。

此外，國民黨立委黃健豪發現，根據行政院性平處統計，二○二三年行政院各部會性別平等業務輔導考核，就有十一個部會連續兩屆列乙等或不列等，包括人事總處、原民會、核安會、海委會、農業部、通傳會、陸委會、中選會等，他認為各部會應盡速改進。

賴總統昨天在臉書發文表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。行政院副院長鄭麗君示，MeToo運動凸顯社會還有許多角落存在性別暴力與歧視問題，必須透過四大面向來增進性別暴力防治的體系。未來也希望每年協助三點五萬中高齡女性重回職場。

賴清德前年九月曾提出「以內閣女性三分之一以上作為目標」的政見承諾，統計行政院長、副院長、政務委員、秘書長、發言人、卅一個部會首長，賴政府內閣最初女性比率約百分之廿三，勞動部長何佩珊卸任後目前僅剩百分之廿，四十四人中僅九名女性。

據統計，女性任內閣首長，向來以文化部、勞動部最多，財政部和經濟部等財經部會也有一定比例，國防部、教育部、外交部、衛福部等部會從未出現女性首長。

為此，范雲、黃捷與十七名民進黨立委提案，「行政院組織法」增訂第十二條之一，提升婦女平等參與高階內閣，參與政策決策，條文規範，各政務首長、政務委員、院長、副院長、秘書長及發言人之總數之任一性別比例不得低於三分之一，確保政策制定具備多元觀點。

另鑑於世界各國大多早有立法獎勵政黨提撥一定比例促進女性參政，民進黨立委另提「政黨法」增訂第二十二條之一條文草案，新增政黨補助款百分之五應專款專用助攻女性參政；另視政黨於公職選舉中推薦女性比例及該政黨女性當選人所占比例，分別訂定標準給予獎勵，獎勵總額不得低於補助總額百分之五。

以二○二四年立委選舉為例，政黨補助金民進黨每年約可領二點四億元，應提撥至少一二二二萬餘元，國民黨約可領逾二點三億元，應提撥至少一一九一萬餘元，民眾黨可獲一點五億元，約七百六十萬元。