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美國務院指中國曲解聯大2758號決議 外交部誠摯感謝

中央社／ 台北8日電

美國國務院昨天指出，中國刻意濫用和扭曲聯大2758決議，是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。外交部今天表示，美國充分彰顯歷來對此議題所採取的一貫堅定立場，對此表達誠摯感謝。

中國外交部長王毅7日稱，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

美國國務院一名發言人美東時間7日對中央社指出，刻意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

外交部表示，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。

外交部指出，部長林佳龍已多次在各種不同場合強調前述客觀事實，尤其指出聯大第2758號決議並未涉及或排除台灣參加國際組織的權利，這也是許多民主國家的共識；除美國外，英國、瑞典、荷蘭、澳大利亞、加拿大、匈牙利、比利時、瓜地馬拉等國的行政或立法部門，以及歐盟執委會與歐洲議會等，都已公開表示相同的立場，並力挺台灣。

外交部呼籲中方認清現實，台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，有權與各國交往，更何況參與國際組織是全體台灣人民的正當權利，中國無權置喙。

外交部指出，對於中國企圖將台灣問題「內政化」，片面改變台海現狀，為其未來武力犯台建構法理基礎的野心，予以嚴正譴責，並呼籲國際社會持續以具體行動加以反制，駁斥中國所謂「一中原則」已是國際共識的謬論，台灣將繼續與理念相近國家共同合作，維護台海及印太地區的和平、穩定及繁榮。

2758號決議 外交部 聯合國

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