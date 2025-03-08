解析川普「4R」 林佳龍：台灣是非紅供應鏈關鍵角色

外交部長林佳龍指出，美國總統川普的性格特質可透過「4R」來理解，包括Reciprocity（互惠）、Reindustrialization（再工業化）、Respect（尊重）及Real Estate（不動產），而台灣掌握民主國家的信賴與技術，在非紅供應鏈中扮演關鍵角色。

林佳龍今天在臉書發文指出，昨天應邀赴風傳媒「大浪當前－2025高峰論壇」，致詞分析川普（Donald Trump）的施政理念與台灣的因應之道。

林佳龍表示，川普在安全領域將延續印太戰略，並透過美日峰會、Quad外長會議及美日韓外長會議進行再確認，但與第一任期相比，川普更強調「盟友責任分擔」與「安全靠實力」，包括台灣、日本、菲律賓等第一島鏈國家，都需展現更強的自我防衛決心，而總統賴清德已宣布將國防預算提升至GDP 3%，並著手強化全社會防衛韌性。

林佳龍指出，在經濟領域，川普第一任期的「去中化」政策將延續，透過加強關稅促使供應鏈重組，並建立「非紅供應鏈」與「乾淨網路」，確保國家關鍵基礎設施的安全，並推動「對等關稅」政策，以促使製造業回流美國，實現產業「美國化」目標。

針對近期台積電擴大美國投資，林佳龍強調，「要相信台積電的布局」，台積電的技術深耕台灣、產線布局全球，投資美國、日本與歐盟符合「Taiwan PlusN」戰略方向，利用各國資金、技術與人才壯大企業，也讓台灣擁有全新視野。

林佳龍指出，中美兩國的競爭已從傳統經濟擴展至人工智慧（AI）軍備競賽，而台灣掌握著民主國家的「信賴」（Trust）與「技術」（Technology），在非紅供應鏈中扮演關鍵角色。

面對全球變局，林佳龍強調，台灣應了解自身位處「戰略三鏈」，包括第一島鏈、非紅供應鏈、民主價值鏈的關鍵地位，不管產業是西進、東進，最重要的是台灣要上進，清楚自己在國際上的定位。