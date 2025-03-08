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傳藍綠大咖到場 估1200人送別！北所准柯文哲10日奔父喪

北所准柯文哲奔喪！預估1200人送別 3/10新竹警啟動維安

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。圖／報系資料照

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日舉行，柯妻陳佩琪昨已幫柯文哲申請外出奔喪，盼在告別式當天盡最後孝道，民眾黨主席黃國昌今透露許可已通過，新竹警方也接獲北所來函，預計告別式當天早上7點啟動維安及交通管制。

黃國昌今出席活動時表示，有關於柯文哲主席返家奔喪的許可已經過了，但具體的時間還沒有百分之百確定。新竹市警局表示，已接獲北所來函，要求支援柯文哲奔喪相關勤務，將於3月10日上午7時啟動安全維護和交通管制，確保行程順利進行。

據傳藍綠大咖包括前總統陳水扁、馬英九、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦都將出席，初估約有1200人參加告別式。支持者透露，當天全台各地的小草也會自主參加告別式，一起送柯爸最後一程。

柯爸告別式當天上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場，9點30分向各界致哀感謝，以及介紹柯爸生平事略。9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭，11點封釘、發引，11點30分羽化。

知情人士指出，由於柯媽何瑞英年事已高，加上老人家觀念傳統，避免她太過勞累，會依照習俗，不送柯爸最後一程，在封釘後就先讓柯媽回家休息，羽化完後，預計當天下午3點前將柯爸安靈在大坪頂納骨堂（永生園）長眠。

由於柯爸享耆壽94歲，喪禮依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，不會有電視牆，也不會播放柯爸回憶錄，當天的儀式為佛、道教合併，走道也會有百合和菊花相襯，一切符合柯家「低調」的要求，會場預計在9日中午開始布置，並接受各界送來弔唁的花籃。

至於柯文哲何時奔喪，新竹市警察局今已接獲北所來函，要求支援柯文哲奔喪相關勤務，將於3月10日上午7時啟動安全維護和交通管制，但通常勤務都會提早安排，因此柯文哲確切到場時間仍未知，為掌握柯爸告別式當天的狀況，警方已事前演練2、3次。

柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場。記者黃羿馨／翻攝
柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，當天訃聞上列名的4代家屬都會到場。記者黃羿馨／翻攝
柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭。圖／民眾提供
柯爸告別式流程曝光，上午8點30分開始靈前誦經儀式，9點舉行家祭，9點35分誦經迴向後，於9點40分開始公祭。圖／民眾提供

告別式 柯文哲

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