三八婦女節 國民黨：持續為台灣性別平權努力

今天是國際婦女節，國民黨表示，國民黨一直以來積極推動女性參政，無論是地方縣市首長、中央黨務主管，還是立法院的女性立委，都是堅實的戰力，共同努力讓台灣更好，也會持續為台灣的性別平權努力。

國民黨表示，他們要向所有在經濟、政治、社會各領域努力打拚的女性致敬！性別平權不只是口號，而是大家必須持續推動的核心價值。國民黨一直以來積極推動女性參政，無論是地方縣市首長、中央黨務主管，還是立法院的女性立委，都是堅實的戰力，共同努力讓台灣更好！

國民黨強調，將繼續站在第一線，守護女性權益，讓台灣成為更公平、更包容的社會！祝全台灣的女性朋友們，婦女節快樂，女力滿滿，繼續打拚。

國民黨婦女部主任邱若華也在臉書向所有女性們表達感謝與敬意，她表示多一個人為性別平權盡一份心力，性別平等的落實就會更進一步，讓大家攜手努力，共同創造一個性別平等的未來，讓每位女性都能擁有實現夢想的機會。