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遭影射替助理開罵官員耍官威 洪孟楷喊：超級冤枉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報資料照片

醫師施景中對外聲稱，「某立委」助理因其小孩就診不滿意，找相關首長來辦公室，該立委當場「耍官威」，有網友影射該立委為國民黨立委洪孟楷。洪孟楷今日表示「超級冤枉」，該醫師所言絕對不是他，他已經5年沒有發函給國教署跟健保署的署長來辦公室開會，且他的辦公室同仁都沒有小孩。

洪孟楷說，「超級冤枉！影射我耍官威？」起因是一位台大醫師在臉書上發文，說有某立委助理的小孩看病不滿意，竟施壓找國健署、健保署署長來辦公室耍官威，但下面留言卻有網友直接指名道姓是他所為，但事實是根本不是。身為公眾人物也不應該被這種影射的方式攻擊，所以不是他要對號入座，而是已經惡意影射實在太過誇張。

洪孟楷強調，在此正式的聲明，這位醫師內容所言絕對不是他。過去五年任期中沒有發函給國教署跟健保署的署長來他辦公室開會，與兩署長對話都是在立法院衛環委員會公開質詢。

洪孟楷表示，他的國會辦公室同仁無論已婚未婚，都還沒有小孩，因此也不可能帶小孩看病。對事務官相互尊重，是他的原則，無論質詢或是協調會，一定都是守法依法、而且理性溝通，絕對不會耍官威。

洪孟楷說，施醫師既然發文，絕對知道當事人是誰，這也引起媒體關注，有責任跟大家說明，而不是波及無辜，讓網友去影射、連結；今天到現在跑了13個行程，卻突然被媒體打來詢問，這實在非常冤枉、也很荒謬。

洪孟楷總結，「請各位支持、關心孟楷的鄉親可以放心，我一定言行如一，理直氣順，沒做的事情就絕對不是我，請大家放心，不用被謠言影響。也請在網路上的有心人，不用再含沙射影、含血噴人，胡亂影射指控。謝謝。」

健保署 洪孟楷 辦公室

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