柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

民進黨2026縣市長初選，「西瓜區」高雄、台南內戰最凶，共通點為和賴清德總統不同派系的林岱樺、陳亭妃像弱勢一方，然而，黨意恐怕已與民意脫鉤，林岱樺被偵辦後民調居高未墜，當陳亭妃被點名是下一個，只將會加速「非賴系」成「反賴系」，瓦解賴的家天下。

2025-03-08 12:58