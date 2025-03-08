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柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，民眾黨主席黃國昌今出席活動時表示「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，但具體時間點似乎還沒有百分之百確定的時間點。
台灣民眾黨桃園市黨部為38婦女節舉行致敬活動，黃國昌出席受訪說，目前所得到的訊息是，「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，具體的時間點似乎還沒有一個百分之百確定的時間點。
黃國昌說，當然是希望呼籲柯跟他的家人，一切按照法律的規定提出來申請，也希望執政者、法務部能夠考慮到這段時間，對柯主席跟他的家人都在承受非常重的傷痛，讓為人子的主席能夠返家送爸爸最後一程，相信這是本於人道最基本的要求。
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