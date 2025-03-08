快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

聽新聞
0:00 / 0:00

柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，被問到如何看大此事，民眾黨主席黃國昌（左2）今出席活動表示，「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，具體的時間點似乎還沒有一個百分之百確定的時間點。記者翁唯真／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，被問到如何看大此事，民眾黨主席黃國昌（左2）今出席活動表示，「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，具體的時間點似乎還沒有一個百分之百確定的時間點。記者翁唯真／攝影

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，民眾黨主席黃國昌今出席活動時表示「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，但具體時間點似乎還沒有百分之百確定的時間點。

台灣民眾黨桃園市黨部為38婦女節舉行致敬活動，黃國昌出席受訪說，目前所得到的訊息是，「有關於主席返家奔喪的許可已經過了」，具體的時間點似乎還沒有一個百分之百確定的時間點。

黃國昌說，當然是希望呼籲柯跟他的家人，一切按照法律的規定提出來申請，也希望執政者、法務部能夠考慮到這段時間，對柯主席跟他的家人都在承受非常重的傷痛，讓為人子的主席能夠返家送爸爸最後一程，相信這是本於人道最基本的要求。

台灣民眾黨 家人 黃國昌

延伸閱讀

陳佩琪申請10日上午送柯爸最後一程 北所：擇定妥適時間讓柯文哲返家

面會柯文哲 陳佩琪哽咽：柯流淚求奔喪

柯妻今單獨一人會見柯文哲 傳將提出奔喪申請

替藍營站台反罷免？ 黃國昌：以最大善意敞開大門

相關新聞

民進黨派系廝殺徹底檯面化？ 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

民進黨初選內鬥提前開打，派系從北到南「大亂鬥」，黨內焦慮情緒已炸鍋，有綠委坦言，這次黨內「競爭」比以往都還要早、激烈，甚...

藍推稅收超徵還稅於民法制化 財政部：恐舉債發錢

針對超徵稅收立法院財政委員會下周一將進行「稅收超徵還稅於民」公聽會。財政部書面報告表示，稅課收入優於預期不等同財政賸餘，...

柯妻申請柯文哲10日奔喪 黃國昌曝奔喪許可已通過

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨赴台北看守所探視丈夫，並提申請10日上午返家奔喪，送柯爸最後一程，民眾黨主席黃國昌今出席活...

三八婦女節 鄭麗君：四大面向增進性別暴力防治體系

今天是三八婦女節，行政院副院長鄭麗君表示，#MeToo運動凸顯社會還有許多角落存在性別暴力與歧視問題，必須透過四大面向來...

「明日陳亭妃」若成真 加速反賴聯盟集結成反撲勢力

民進黨2026縣市長初選，「西瓜區」高雄、台南內戰最凶，共通點為和賴清德總統不同派系的林岱樺、陳亭妃像弱勢一方，然而，黨意恐怕已與民意脫鉤，林岱樺被偵辦後民調居高未墜，當陳亭妃被點名是下一個，只將會加速「非賴系」成「反賴系」，瓦解賴的家天下。

先前爆出威脅簡訊風波 陳亭妃貼文「無畏無懼」曝心聲

今天38婦女節，立委陳亭妃在臉書貼出哏圖「無畏無懼挺身而出」，並寫下每一位女性，妳的堅持與努力，都值得被看見、被珍惜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。