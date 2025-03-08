民進黨派系廝殺徹底檯面化？ 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

民進黨初選內鬥提前開打，派系從北到南「大亂鬥」，黨內焦慮情緒已炸鍋，有綠委坦言，這次黨內「競爭」比以往都還要早、激烈，甚至已經到刀刀見骨地步；黨內憂心，賴清德總統不與各派系溝通，導致賴系人馬頻「偷跑選舉」，釀成「信賴vs非信賴」的戰爭。

賴清德去年曾下令，要求黨內別太早談論選舉問題，但是近日先是有意爭取高雄市長提名的正國會立委林岱樺捲入助理費案，一句「暗黑勢力打擊」引黨內聯想幕後黑手是新潮流；同樣爭取台南市長提名的陳亭妃也爆出遭賴系立委林俊憲前特助恐嚇；還有民進黨立院黨團總召柯建銘重砲打英系立委王世堅、陳冠廷以及湧言會立委王定宇等，都釀黨內風暴。

黨內派系廝殺浮上檯面，黨內人心惶惶。一名中南部立委擔憂，這次黨內「競爭」比以往都還要早、激烈，甚至已經到刀刀見骨地步，「這真的是支持者想看到的？」

「現在內鬥太嚴重，且還都是賴身邊的自己人。」一名有意爭取縣市長選舉的黨內人士坦言，很明顯現在的黨內互打都是從中南部縣市開始，但如今不是內鬥的時候，多數人都尊重賴主席講的團結，反而是自己的子弟兵不聽，只會讓在野黨撿到便宜，「從去年就不斷重申團結，結果號稱子弟兵的人不聽，算什麼子弟兵？」

據悉，部分縣市早開始擔憂黨中央雖說不要太早談選舉，但綠委林俊憲打著「信賴連憲」跑地方，還頻傳府秘書長潘孟安被勸進選高雄、民進黨秘書長林右昌將選新北，黨內憂心，賴身邊的人突破規則「偷跑」，未來會不會制定特定規則派賴系人馬空降，取代原先在地方民調高的人，造成黨內強烈分裂。

地方黨內人士坦言，黨中央在團隊協調沒有扮演應有的角色，難讓人服眾，如今的內鬥更是以往過去蔡英文8年未見過的激烈，以往會派系平衡地組成選對會小組，以制定相關規則，但以現在賴清德的決策圈子來看，未來組成人員是否是「信賴」的人才能進去。