三八婦女節 鄭麗君：四大面向增進性別暴力防治體系

今天是三八婦女節，行政院副院長鄭麗君表示，#MeToo運動凸顯社會還有許多角落存在性別暴力與歧視問題，必須透過四大面向來增進性別暴力防治的體系。另外，未來也希望每年協助3萬中高齡女性重回職場，讓婦女不要因為扶老攜幼而中斷自己的職涯。

鄭麗君今日出席「女權30 從心自由」114年慶祝國際婦女節系列活動記者會，她在致詞時指出，追求性別平等不是消弭性別差異，是要追求更民主的社會，讓每一個人不因為性別都能成為自由的人，但自由不是只靠自己自身努力打破性別框架，也需要打造一個平權的社會，每一個人無論性別，都能擁有平等的權利和機會去擁有追求自我實現的那一份自由。

她指出，台灣走過1948年世界人權宣言，走過1979年聯合國消除對婦女一切歧視公約，也走過1995年第四屆世界婦女會議提出的「性別主流化」作為各國追求婦女平權的全球性策略，這30年來台灣雖然不是聯合國的會員，但台灣不只沒有缺席，至今也成為一個重視人權保障跟性別平權的民主國家。

鄭麗君說，行政院及所屬機關、學校近用女性的比例已達五成，這些都是一步一步的進展；同從90年代至今，陸續完成民法親屬編修訂，性別平等工作法、性別平等教育法等，也讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權的國家，去年相關預算比前一年成長12%，今年若沒被刪凍的話，要比去年再成長11%，這代表性別主流化落實在每個環節，具體展現的進展。

鄭麗君強調，除了回顧過去，更重要是面向未來，尤其近幾年#MeToo運動興起，讓我們看到社會還有許多角落還存在性別暴力與歧視的問題。前天行政院會通過性別暴力防治國家行動計畫，希望透過預防防治教育、多元服務體系、友善的司法環境以及調查研究發展等四大面向來增進性別暴力防治的體系。同時，針對日益嚴重的數位暴力，也要增進相關性影像申訴案件的分析功能，加強辦理性影像下架、限制瀏覽等措施，要全方位完善性別暴力防治體系。

同時，為了打破傳統家務性別分工的窠臼，讓女性職涯發展不會受到家庭照顧負擔的影響，政府積極推動「雙就業、雙照顧」相關政策，首先是減輕托育負擔，推動「0-6歲國家一起養2.0」，除了增加公共及準公共托育的量能，另外持續滾動試辦育嬰留停的彈性措施。最近閣揆卓榮泰也宣布育嬰留停雙親領滿六個月各再加一個月，目的就是要鼓勵雙親共同育兒，共同承擔，讓雙方雙親都可兼顧工作與家庭，不要再把兼顧工作家庭的責任放在女性身上。

鄭麗君並說，勞動部過去一年協助了6.8萬中高齡女性重返職場，今年起的3年，每一年希望再協助3萬中高齡女性重回職場，讓婦女不要因為扶老攜幼而中斷自己的職涯。同時，希望讓長照3.0在明年提前上路，這次要追求醫療與照顧的整合，增加對中重症的照顧，完善生命週期的照護。

鄭麗君強調，唯有打造公共支持體系，才能讓女性從傳統家務定型化的角色中鬆綁，讓女性在家庭與職場可以有選擇自由，希望所有機關體認，婦女權益和性別平權的努力必須與時俱進。