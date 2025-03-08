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先前爆出威脅簡訊風波 陳亭妃貼文「無畏無懼」曝心聲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今天38婦女節，立委陳亭妃在臉書貼文每一位女性，妳的堅持與努力，都值得被看見、被珍惜。圖／取自陳亭妃臉書
今天38婦女節，立委陳亭妃在臉書貼文每一位女性，妳的堅持與努力，都值得被看見、被珍惜。圖／取自陳亭妃臉書

今天38婦女節，立委陳亭妃在臉書貼出哏圖「無畏無懼挺身而出」，並寫下每一位女性，妳的堅持與努力，都值得被看見、被珍惜。

陳亭妃說，今天是三八婦女節，這一天屬於每一位女性，不論妳是媽媽、姐姐、妹妹，妳的堅持與努力，都值得被看見、被珍惜。

在家中，我們是父母疼愛的女兒，或許我們習慣了把委屈藏在心裡，把辛苦咬牙吞下，但那不是因為我們軟弱，而是因為我們選擇堅韌，選擇用愛守護我們最愛的家園。

在職場上，我們勇敢面對挑戰，即使遭遇不公平對待、面對大男人主義的眼光，甚至是職場霸凌，我們依然選擇站穩腳步，展現專業與實力，證明女性的價值不容忽視。

台灣能夠走向更好的未來，需要每一個人的力量。而我們，作為堅毅的女性，更是這份力量的重要支柱。我們願意為了台灣的團結付出，也願意成為賴總統的強而有力的後盾，讓這塊土地更強大、更美好。

今天，讓我們一起為自己喝采，也為彼此加油！婦女節快樂！文末還標記婦女節快樂 、女子漢。

民進黨立委陳亭妃從政27年來，目前積極布局2026年台南市長選舉，日前爆發接到威脅簡訊，她寫下「無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，我從未感到畏懼，然而，當我親眼看到手機上那封直接威脅的簡訊時，心頭卻猛地一沉。不是因為害怕自己，而是害怕我的媽媽會因此受到任何傷害。」今早貼文似乎也是抒發女性從政心情的感受。

婦女節 職場霸凌 陳亭妃

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