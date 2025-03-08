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國際婦女節 賴總統：政府會持續努力落實性別主流化

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天3月8日是國際婦女節，賴清德總統在臉書表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。圖／取自賴清德臉書
今天3月8日是國際婦女節，賴清德總統在臉書表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。圖／取自賴清德臉書

今天3月8日是國際婦女節賴清德總統在臉書表示，「謝謝每一位女性朋友，以堅毅和勇氣，為我們打造了一個更好的台灣。」他表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境。

賴總統表示，現在，性別平等已經是台灣社會共同的成就。依據經濟合作與發展組織（OECD）的報告，台灣的「社會習俗性別指數」位居全球第六、亞洲第一。而在中央機關內，除了國會女性立委的比例是亞洲第一，行政院及所屬機關學校進用女性的比例也超過一半，達到50.7%。

賴總統說，人權進步，是國家發展的重要基石；性別平等，更是一個社會多元尊重的展現。所以我們也致力和友邦國家一同推動婦女賦權計畫，協助當地女性提升就業技能，幫助更多女性實現自己的夢想

賴總統表示，政府會持續努力，落實性別主流化的精神，打造更友善、更自由的環境，讓每一位生活在這塊土地的人，都能自由地綻放生命光彩。希望生活在這塊土地的每個人，都能更自由、自信地追尋夢想。

夢想 婦女節 性別 賴清德

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