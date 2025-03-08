藍推稅收超徵還稅於民法制化 財政部：恐舉債發錢

針對超徵稅收立法院財政委員會下周一將進行「稅收超徵還稅於民」公聽會。財政部書面報告表示，稅課收入優於預期不等同財政賸餘，且立委擬提案法制化，若僅以稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%或大於3千億元，為普發現金發放條件，而未考量總預算之歲入執行與整體預算收支情形，恐有舉債發現金之疑慮。

財政部書面報告指出，將持續精進稅收估測精準度。預算從編製、審議至執行完成，存在時間落差，加上近期國內外經濟變化大，造成估測值與實際值發生落差，但稅課收入優於預期均依法徵收，並無外界以「超收」之名，誤解為超過本應課稅之金額，以致有還稅於民之議。

財政部表示，近年稅課收入優於預期，均依預算法及公共債務法相關規定優先減少舉債、並執行債務還本及審視歲入執行情形，增加債務還本數額；歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，均累計至歲計賸餘，供後續年度施政融資財源，以相對減少債務之舉借，減緩政府債務累積；同時提升財政韌性，因應氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素挑戰。

行政院主計總處書面報告表示，政府普發現金有其政策目的，適用特定事項及時間，並以特別條例規範，以過往為例，辦理全民共享經濟成果普發現金所需經費，就由行政院擬具「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。若將稅課收入實徵數超過預算數之額度，納入預算法常態化規範限定用途，恐無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目。