內政部擬修法推民代任一性別保障改1/3 拚明年適用

今天是3月8日婦女節，過去諸多婦團倡議修正「地方制度法」，拓展基層女性參政機會，內政部正在研擬修正草案，將現行地方民意代表4分之1婦女保障名額制度的規定，改為3分之1任一性別保障原則，目標2026年選舉前適用。

現行法律規定，各級地方民意代表「選出名額達4人者，應有婦女當選名額1人」，但近20年來，鄉鎮市區有65%以上的選區應選名額最多只有3席的情形下，越基層的選舉，女性當選比例越少。

以2022年地方公職人員選舉為例，女性當選直轄市議員為39.79%、縣市議員為36.02%、鄉鎮市區民代表、為26.15%，雖然皆創近20年來新高，但在基層選舉上仍有待加強。

因此，內政部日前已預告，正在研擬修正少案，將婦女保障修改為「任一性別」的保障制度，儘管未來出現男性為少數的情況，該保障機制依舊能讓不分男女獲得不同參政機會，至於何時送行政院審議，官員指出，會儘快，盼2026年地方選舉適用。

若成功修法，依據內政部試算，直轄市和縣市議員總席次910席，女性席次可從161席提升至237席；鄉鎮市民代表部分，在總席次2138席中，可從232席提升至432席。